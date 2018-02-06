AB'den Batı Balkanlara genişleme planı

Batı Balkanlara açılmaya hazırlanan Birlik, 2025 yılına kadar üye sayısını artırmayı hedefliyor.AB Komisyonu, genişleme planları çerçevesinde Batı Balkan Stratejisi'ni bugün açıklamaya hazırlanıyor. AB, 2025 yılına kadar Balkanların batısından Birliğe yeni üyeler kabul edilmesini planlıyor. Listenin ilk sıralarında ise Sırbistan ve Karadağ var. AB'nin Batı Balkan bölgesinde dört resmi adayı, iki de üye aday adayı bulunuyor. Peki bu ülkeler hangileri? Resmi adaylar Sırbistan: Yedi milyonun üzerinde nüfusu olan Sırbistan, Mart 2012'den bu yana AB'ye resmen üye adayı. Sırbıstan'ın iki yıl boyunca Kosova sorunu nedeniyle AB'ye katılım müzakarelerine başlaması mümkün olmadı. Belgrad, eskiden Sırbistan'a bağlı olan Kosova'nın bağımsızlığını kabul etmiyor. Ancak öte yandan Kosovalılarla AB'nin arabuluculuğunda ilişkilerin normalleştirilmesi için görüşmeler yürütülüyor. Brüksel, şimdiye kadar 35 fasıldan Sırbistan'ın AB kriterlerine uyduğunu düşündüğü 12 başlığı açtı. Ancak sadece bilim ve eğitim alanlarında müzakereler geçici olarak tamamlandı.

Karadağ: Nüfusu 640 bin civarında. AB'ye 2010 yılından bu yana üye adayı olan Adriyatik'teki bu küçük Balkan ülkesi, müzakerelere iki yıl önce başladı. Karadağ'la AB arasında şimdiye kadar 30 müzakere başlığı açıldı. Bilim, eğitim ve dış ilişkiler olmak üzere üç başlıkta ise müzakereler geçici olarak tamamlandı. AB yolunda ilerlemeye devam eden Karadağ, geçen Haziran ayında da NATO üyesi olarak kabul edildi. Makedonya: Nüfusu iki milyonun üzerinde. AB'ye 2005 yılının sonunda üye adayı olan Makedonya, katılım müzakerelerine Yunanistan'la yaşadığı isim tartışması nedeniyle başlayamıyor. Müzakereleri bloke eden Atina, kuzeyindeki komşusunun Yunanistan sınırları içinde yer alan ve Makedonya olarak adlandırılan bölgede hak iddia etmesinden korkuyor. Makedonya, Birleşmiş Milletler'e de "Eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti" adıyla üye. NATO üyeliğini de engelleyen isim tartışmasına BM'nin arabuluculuğunda çözüm aranıyor. Arnavutluk: Nüfusu 2 milyon 900 bin civarında. Haziran 2014'te AB'ye üye adayı olan Arnavutluk, müzakerelere daha başlayamadı. Arnavutluk'la ön görüşmeler devam ediyor. Komisyon, bu küçük Balkan ülkesinden yönetim, yargı ve hukuk devletine bağlılık konularında reformlar bekliyor. Arnavutluk, 2009 yılından bu yana ise NATO üyesi.