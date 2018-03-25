AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova, Facebook'tan geçen hafta ortaya çıkan veri güvenliği skandalının aydınlatılmasını istedi.

Bild am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulunan Jourova, "Facebook'tan Avrupalı kullanıcıların sözkonusu durumdan ne derecede etkilenmiş olduğunun açıklığa kavuşturulmasını talep ediyorum" dedi. Haberde Jourova'nın ilgili talebini Facebook CEO'su Sheryl Sandberg'e Pazartesi günü bir mektup yazarak bildireceği belirtildi.

ABD ziyaretinden dönüşünde gazetenin sorularını yanıtlayan Jourova, "50 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin bu istismarı hiçbir şekilde kabul edilemez" şeklinde konuştu. ABD hükümeti ve yetkili makamların "suçlamaları son derece ciddiye aldıkları ve atılması gereken adımlara hazırlık yaptıkları" yönünde kendisini temin ettiğini belirten Jourova, aynı şekilde Avrupalı veri koruma birimlerinin de konuya dair çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Jourova, "Bu skandal hepimize bir uyarı niteliğinde olmalı. Kişisel verilerimizi idare etme biçimimizin muazzam sonuçları olabilir. Nihayetinde bu, demokrasimizin temel taşlarıyla ilgili bir konu" ifadelerini kullandı.