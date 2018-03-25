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AB'den Facebook'a "Veri skandalını aydınlatın" çağrısı

25.03.2018 11:59 | Son Güncelleme

Facebook'a veri güvenliği skandalını aydınlatma çağrısı yapan AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova, 50 milyon kullanıcıya ait hesap bilgilerinin "istismarının kabul edilemez" olduğunu söyledi.

AB'den Facebook'a "Veri skandalını aydınlatın" çağrısı

AB Komisyonu'nun Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova, Facebook'tan geçen hafta ortaya çıkan veri güvenliği skandalının aydınlatılmasını istedi.

Bild am Sonntag gazetesine açıklamalarda bulunan Jourova, "Facebook'tan Avrupalı kullanıcıların sözkonusu durumdan ne derecede etkilenmiş olduğunun açıklığa kavuşturulmasını talep ediyorum" dedi. Haberde Jourova'nın ilgili talebini Facebook CEO'su Sheryl Sandberg'e Pazartesi günü bir mektup yazarak bildireceği belirtildi.

ABD ziyaretinden dönüşünde gazetenin sorularını yanıtlayan Jourova, "50 milyon Facebook kullanıcısının verilerinin bu istismarı hiçbir şekilde kabul edilemez" şeklinde konuştu. ABD hükümeti ve yetkili makamların "suçlamaları son derece ciddiye aldıkları ve atılması gereken adımlara hazırlık yaptıkları" yönünde kendisini temin ettiğini belirten Jourova, aynı şekilde Avrupalı veri koruma birimlerinin de konuya dair çalışmalar yürüttüğünü aktardı.

Jourova, "Bu skandal hepimize bir uyarı niteliğinde olmalı. Kişisel verilerimizi idare etme biçimimizin muazzam sonuçları olabilir. Nihayetinde bu, demokrasimizin temel taşlarıyla ilgili bir konu" ifadelerini kullandı.

50 milyon kişi etkilendi

Geçen haftasonu İngiliz veri analiz firması Cambridge Analytica'nın 50 milyon Facebook kullanıcısının hesap bilgilerini izinsiz şekilde kullandığı ortaya çıkmıştı. Cambridge Analytica Yönetim Kurulu Başkanı Alexander Nix'in, sözkonusu verilerin ABD seçimlerinde Donald Trump lehine kullanıldığını itiraf ettiği sözleri içeren gizli görüntüler basına yansımıştı.

Facebook kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, "hata yaptıklarını" kabul etmiş ve "Sizin verilerinizi koruma konusunda sorumluluğumuz bulunuyor ve eğer bunu gerçekleştiremiyorsak size hizmet vermeyi hak etmiyoruz" demişti.

Geçen yıl Facebook, ABD seçim kampanyasında yalan haberlerin ağ üzerinde dolaşıma sokulduğunun su yüzüne çıkmasıyla eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Zuckerberg, seçim sonucunu etkiledikleri iddialarını inkar etmiş ve yalan haberlerle mücadele etme kararı aldıklarını belirtmişti.

dpa,AFP/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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