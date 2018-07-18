AB'den Google'a bir rekor ceza daha

Avrupa Birliği (AB), teknoloji devi Google'a Android işletim sistemindeki hakim konumunu suistimal ettiği gerekçesiyle 4 milyar 340 milyon euro ceza kesti. Bu, AB tarihindeki en büyük antitröst, yani tekelciliği önleyici ceza olma niteliğini taşıyor.

Yaklaşık üç yıl süren soruşturmanın ardından gelen ceza, Çarşamba günü AB Rekabet Komiseri Margrethe Vestager tarafından duyuruldu. Vestager, Google'ın kendisine ait Android işletim sisteminin tekele yakın konumunu, kendi arama motoru ve tarayıcısının kullanımını artırmak amacıyla yasa dışı biçimde kullandığını söyledi.

"Komisyon bugün Google'ın antitröst kurallarını ihlal ettiğine karar verdi" diyen Vestager, Google'ın "pazardaki dominant konumunu sağlamlaştırmak için yasa dışı faaliyetlere imza attığını" kaydetti. Vestager, Google'ın "bu faaliyete 90 gün içerisinde etkili bir biçimde son vermesi gerektiğini, aksi takdirde para cezasına çarptırılacağını" kaydetti.

Elde edilen verilere göre Google, Samsung ve Huawei gibi büyük telefon üreticileri de dahil olmak üzere çeşitli rakiplerini ürünlerini kendi arama motoru ve Google Chrome tarayıcı yüklenmiş halde piyasaya sürmeye zorladı. AB Komisyonu tarafından aktarılan verilere göre, Google arama motoru ve Google Chrome, AB'de satılan ürünlerin "büyük çoğunluğunda" önceden yüklenmiş bulunuyor.