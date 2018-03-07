AB'den İngiltere'nin imtiyaz talebine ret

Londra AB'nin tutumundan rahatsız.Avrupa Birliği ile İngiltere arasında sürdürülen ve kamuoyunda Brexit olarak bilinen üyelikten çıkış müzakerelerinde Birlik'in önerdiği serbest ticaret anlaşmasının çerçevesi Londra yönetiminde memnuniyetsizlik yarattı. Londra'nın finansal ve ticari ilişkilerde imtiyaz taleplerine karşın AB, başka ülkelerle yapılan ticaret anlaşmasının bir benzerini İngiltere ile imzalamak istiyor.

Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada İngiltere Başbakanı Theresa May'in beklentisinin aksine çıkış sürecinin taraflar arasındaki bağları zayıflatacağını kaydeden AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, anlaşmanın ikili ticareti "bugünden daha karmaşık ve maliyetli” hale getireceğini sözlerine ekledi.

Finansal hizmetler en kritik nokta

AB Konseyi Başkanı Tusk, müzakerelerin en önemli gündem maddelerinden birisi olan finansal hizmetler konusunda İngiltere'nin herhangi bir şekilde ayrıcalıklı muamele görmeyeceğini ve Birlik'in üçüncü taraflara uyguladığı politikaların aynısını İngiltere için de uygulanacağını söyledi.