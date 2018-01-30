AB'den İngiltere'ye acı reçete

Bu sürede İngiltere'nin AB yasalarına uyması, ama söz hakkının olmaması öngörülüyor.AB'nin ilgili bakanlarının katılımıyla Brüksel'de yapılan Genel İşler Konseyi toplantısında, İngiltere'nin Mart 2019'da ayrılmasından sonraki geçiş sürecine ilişkin kurallar karara bağlandı.

Baş müzakereci Michel Barnier, toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, "Şimdi bu karmaşık ve alışılmadık müzakerelerin ikinci evresine başlayabiliriz” dedi. Barnier, Londra'ya da AB ile gelecekteki ortaklığın nasıl olacağına dair en kısa zamanda yanıt verme çağrısında bulundu.

AB yasalarına uyacak, söz hakkı olmayacak

Alınan kararda, İngiltere'nin AB'nin tüm yasa ve düzenlemeleri ile Avrupa Adalet Divanı'nın bütün kararlarına uyması, ancak söz hakkının olmaması öngörülüyor.

Bunun yanı sıra geçiş sürecinde İngiltere, AB iç piyasası ve gümrük birliğine dâhil olacak. Büyük Britanya ile AB arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geleceğini belirleyecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerin birkaç yıl sürmesi bekleniyor. Bu nedenle de İngiltere'nin 2019 Mart'ında AB'den çıkmasının ardından taraflar arasındaki ticaretin gümrük vergileri ve kontrollerle engellenmemesi hedefleniyor.