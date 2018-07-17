AB'nin yanıtı İsrail'i tatmin etmedi.Avrupa Birliği (AB), İsrail tarafından kendilerine yöneltilen, terörle bağlantılı örgütlere destek verdikleri yönündeki suçlamayı geri çevirdi. İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan Mayıs ayında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'ye bir rapor göndermiş, raporda İsrail AB'yi "terör örgütleriyle bağlantısı olan ya da İsrail karşıtı boykotu destekleyen" 13 sivil toplum kuruluşuna 5 milyon euroyu aşkın destek sağlamakla suçlamıştı.

Federica Mogherini, İsrail'in suçlamasını sert bir dille reddetti. Mogherini Erdan'a 5 Temmuz tarihinde gönderdiği ve kamuoyuna bugün yansıyan mektupta söz konusu iddiaların "temelsiz ve kabul edilemez" olduğunu belirterek, "muğlak ve asılsız suçlamaların yalnızca dezenformasyon kampanyalarına katkı sağladığını" dile getirdi.

AB fonlarının İsrail karşıtı boykot amacıyla kullanılmadığını kaydeden Mogherini, buna rağmen AB yardımlarını alan bazı sivil toplum örgütlerinin Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS) olarak bilinen İsrail karşıtı uluslararası boykot hareketiyle bağlantılarının olabileceğini belirtti.