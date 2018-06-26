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AB'den Makedonya ve Arnavutluk'a yeşil ışık

26.06.2018 23:46 | Son Güncelleme

AB, Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakereleri için yeşil ışık yaktı.

Batı Balkan ülkelerinin AB'ye dahil edilmesi stratejisinde Rusya, Çin ve Türkiye'nin bölgede artan etkisinin de rol oynadığı belirtiliyor.Avrupa Birliği (AB), Makedonya ve Arnavutluk ile üyelik müzakerelerine başlanmasına yeşil ışık yaktı.

AB ülkeleri Avrupa bakanlarının Salı günü Lüksemburg'da düzenlediği toplantıda, iki ülkeyle üyelik müzakerelerine 2019 yılı sonunda resmen başlanabileceği, ancak bunun AB reformlarında kat edecekleri mesafeye bağlı olduğu mesajını verdi.

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) toplantıya katılan diplomatlara dayandırdığı haberde Batı Balkan ülkelerinin AB'ye dahil edilmesi stratejisinde bu ülkelerdeki reform çabalarının ödüllendirilmesinin yanısıra Rusya, Çin ve Türkiye'nin bölgede artan etkisinin frenlenmesi hedefinin yattığı belirtiliyor.

Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl Mayıs ayında yaptığı açıklamada, AB'nin Avrupa'nın güneydoğusunu "son yıllarda ihmal ettiğini" ve "burada oluşan boşluğu Rusya, Çin, Türkiye ve Körfez devletleri gibi diğer ülkelerin" doldurduğunu söylemişti.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ise Mayıs ayında, "AB'nin Makedonya ve Arnavutluk'un da bulunduğu bölgenin tamamının istikrarı ve halklarının gelecekte refaha ulaşmasını samimiyetle umursayan tek ortak olduğunu" savunmuştu.

Salı günkü Avrupa bakanları toplantısında müzakerelere başlanması için Arnavutluk ve Makedonya'nın yargı reformu ve yolsuzlukla mücadele konularında ilerleme kaydetmesi gerektiği vurgulandı.

Almanya'nın Avrupa ile İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth yaptığı açıklamada, "Batı Balkanlarda barış, istikrar ve demokrasinin tüm AB ülkeleri için çok büyük önem taşıdığını kabul etmek zorundayız" diye konuştu.

AB Komisyonu'nun önümüzdeki dönemde iki ülkeyle üyelik müzakereleri için hazırlıkları başlatması bekleniyor. Müzakerelerin 2019 sonunda başlayabilmesi içinse koşulların eksiksiz yerine getirilmesi ve ardından üye ülkelerin yapacağı oylamada müzakerelere yeşil ışık yakması gerekiyor.

dpa/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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