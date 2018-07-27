AB'den Pakistan'daki seçim sürecine eleştiri

Seçimlerin tekrarı için protestolar düzenlenecek. AB gözlemcileri ise seçimlere eşit şartlarda gidilmediği görüşünde.Pakistan'da Seçim Komisyonu'nun İmran Han liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisini seçimin galibi ilan etmesiyle birlikte Avrupa Birliği temsilcileri de gözlem raporunu açıkladı. Sonuçların "güvenilir" olduğunu ilan eden AB gözlemcileri, seçim sürecinin ise "eşit şartlarda gerçekleşmediği" eleştirisinde bulundu.

AB Seçim Gözlem Misyonu Başkanı Michael Gahler, başkent İslamabad'da raporun açıklandığı basın toplantısında tüm tarafların eşit şartlarda yarışmasını sağlamak için birtakım yasal düzenlemeler olmasına karşın seçimlerin eşitsiz bir ortamda geçekleştiğini söyledi.

Seçimlerin görece şeffaf şartlarda gerçekleştiğini belirten Gahler, "Seçim süreciyle ilgili genel değerlendirmemiz 2013'teki kadar iyi olmadığıdır" ifadesini kullandı.

DW'ye de bir açıklamada bulunan AB Misyonu Başkanı Gahler, seçim öncesinde medya üzerinde kurulan baskılar ve hapisteki eski Başbakan Şahbaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Birliği'nden (PML-N) yetkililere ve aktivistlere karşı getirilen yasaklamaların, sözünü ettikleri eşitsiz şartları doğurduğunu söyledi.