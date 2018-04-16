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AB’den Suriye operasyonuna temkinli destek

16.04.2018 19:49 | Son Güncelleme

AB dışişleri bakanları; ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’de düzenlediği hava saldırılarını "anlayışla" karşıladıklarını açıkladı.

AB’den Suriye operasyonuna temkinli destek

Ortak bildiride, Suriye'deki müzakere sürecinin yeniden canlandırılması istendi.Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin dışişleri bakanları bugün Lüksemburg'da Suriye gündemiyle bir araya geldi. Toplantıda kabul edilen ortak bildiride, Suriye'nin kimyasal silah tesislerine yönelik ABD, Fransa ve İngiltere tarafından düzenlenen hava saldırılarının "anlayışla" karşılandığı ifade edildi. Bildiride söz konusu "tedbirlerin Suriye rejiminin kendi halkını öldürmek üzere kimyasal silah ve kimyasal madde kullanmasını engelleme hedefine özel" olduğu belirtildi. AB dışişleri bakanlarının kabul ettiği bildiride ayrıca "kimyasal silahların kullanımını engellemek üzere gösterilen tüm çabaların desteklendiği" ifade edildi.

Bildiri üye ülkelerin tutumunun gerisinde

Avrupa Birliği'nin benimsediği ortak tutum, tek tek üye devletlerin izlediği siyasi çizginin gerisinde kaldı. Fransa ve İngiltere bizzat hava operasyonlarını yürütürken Alman hükümeti de hafta sonu yaptığı açıklamada "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Amerikalı, Britanyalı ve Fransız müttefiklerimizin bu biçimde sorumluluk almış olmasını destekliyoruz" ifadesini kullanmıştı. Berlin'den yapılan açıklamada askeri operasyonun "gerekli ve ölçülü" olduğu kaydedilmişti.

Avrupa Birliği'nin daha net bir dil kullanmasına NATO üyesi olmayan bir grup ülkenin dışişleri bakanlarının engel olduğu belirtiliyor. Bu ülkeler arasında İsveç, Avusturya, Finlandiya, Lüksemburg, Malta ve Kıbrıs yer alıyor. NATO da hafta sonunda hava saldılarına "tam destek" açıklaması yapmıştı.

Müzakere sürecini yeniden canlandırma çağrısı

Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının kabul ettiği bildiride ayrıca Suriye'deki taraflar müzakere masasına dönmeye davet edildi. "Mevcut durumun yarattığı ivmenin Suriye sorununa siyasi çözüm sürecini tekrar canlandırmak için kullanılması" gerektiği vurgulanırken, "Avrupa Birliği, Suriye sorununa askeri çözüm olamayacağını yinelemektedir" denildi. Bildiride "Suriye rejimiyle müttefikleri Rusya ve İran'ın geçen yıldan beri sivil ölümlerini dikkate almaksızın askeri operasyonlarını artırdığı" belirtildi. "Avrupa Birliği kasti veya ayrım gözetmeden sivil nüfusa, sivil altyapıya, hastanelere ve okullara yönelik tüm saldırıları en şiddetli biçimde kınamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Avrupa Birliği bildirisinde Afrin

Bildiride Türkiye'nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin de bir ifade yer aldı. Bildiride, "Avrupa Birliği ayrıca kuzeybatı Suriye'de, özellikle Afrin bölgesinde Türkiye’nin askeri operasyonu sonrasında insani durumun kötüleşmesinden dolayı derin endişe duyulduğunu ifade ediyor ve insani yardım örgütlerine güvenli, engelsiz ve acil insani erişim sağlanması ihtiyacını vurguluyor" denildi.

Suriye'nin Duma kentinde kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Beşar Esad rejimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere Cumartesi günü ortak operasyonla Suriye'deki çeşitli hedefleri vurmuştu.

DW,dpa,kna,AFP,rtr/EC,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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