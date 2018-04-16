AB’den Suriye operasyonuna temkinli destek

Ortak bildiride, Suriye'deki müzakere sürecinin yeniden canlandırılması istendi.Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin dışişleri bakanları bugün Lüksemburg'da Suriye gündemiyle bir araya geldi. Toplantıda kabul edilen ortak bildiride, Suriye'nin kimyasal silah tesislerine yönelik ABD, Fransa ve İngiltere tarafından düzenlenen hava saldırılarının "anlayışla" karşılandığı ifade edildi. Bildiride söz konusu "tedbirlerin Suriye rejiminin kendi halkını öldürmek üzere kimyasal silah ve kimyasal madde kullanmasını engelleme hedefine özel" olduğu belirtildi. AB dışişleri bakanlarının kabul ettiği bildiride ayrıca "kimyasal silahların kullanımını engellemek üzere gösterilen tüm çabaların desteklendiği" ifade edildi.

Bildiri üye ülkelerin tutumunun gerisinde

Avrupa Birliği'nin benimsediği ortak tutum, tek tek üye devletlerin izlediği siyasi çizginin gerisinde kaldı. Fransa ve İngiltere bizzat hava operasyonlarını yürütürken Alman hükümeti de hafta sonu yaptığı açıklamada "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Amerikalı, Britanyalı ve Fransız müttefiklerimizin bu biçimde sorumluluk almış olmasını destekliyoruz" ifadesini kullanmıştı. Berlin'den yapılan açıklamada askeri operasyonun "gerekli ve ölçülü" olduğu kaydedilmişti.