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AB’den Trump’a Hem Zeytin Dalı Hem de Uyarı

17.05.2018 16:58 | Son Güncelleme

Almanya Başbakanı Merkel, Sofya’daki AB Zirvesi öncesinde, “Gümrük vergilerinden kalıcı muafiyet istiyoruz ancak ticaret engellerini karşılıklı olarak nasıl azaltabiliriz konusunu da konuşmaya hazırız” dedi

AB’den Trump’a Hem Zeytin Dalı Hem de Uyarı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nin Amerika Başkanı Donald Trump’ın alüminyum ve çelik ithalatına getirdiği vergileri görüşmeye hazırlandığını belirtti ve karşı önlemlerin masada olması gerektiğini vurguladı.

Merkel, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Avrupa Birliği zirvesi açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada “Amerika dahil ticaret konusunda diğer taraflarla ilgili duruşumuzu netleştirdik” dedi. Merkel, “Burada ortak duruşumuz var. Gümrük vergilerinden kalıcı muafiyet istiyoruz ancak ticaret engellerini karşılıklı olarak nasıl azaltabiliriz konusunu da konuşmaya hazırız” dedi.

Trump, çelik ve alüminyum ithalatına Mart ayında gümrük vergisi getirmiş ancak 28 üyeli Avrupa Birliği’ni 1 Haziran’a kadar bunun dışında tutmuştu. Avrupa Birliği de bu muafiyetin kalıcı olmaması halinde Amerikan ürünlerine yönelik 3,4 milyar dolar tutarında bir vergi listesi hazırlamış durumda.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da “Burada savunduğumuz konu Avrupa ticaretinin bağımsızlığı ve bunun koşulsuz, limitsiz muaf tutulması ve önceki duruma dönülmesi” dedi.

Amerika muafiyetleri kaldırılırsa Avrupa Birliği, Transatlantik enerji işbirliğini güçlendirmeye, sanayi ürünleri için karşılıklı pazarlara ulaşımı genişletmeye ve Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarını yenilemede işbirliğine hazırlanıyor.

Avrupa Birliği, Trump’ın gümrük vergilerinin Amerika’nın güvenliği için gerekli olduğu iddiasını reddediyor. Birlik, bunu Amerika iş dünyasının karını artırmak için koruyucu önlemler olarak niteliyor.

Sofya’daki zirveye katılan İngiltere Başbakanı Theresa May de Temmuz ayında ülkesinin geleneksel Batı Balkanlar zirvesine ev sahipliği yapacağını ve AB zirvesinde ABD ile ilgili olarak alınan kararların Temmuz ayında da gündemde olacağını söyledi.

6 Batı Balkan ülkesi, (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan) Avrupa Birliği’ne aday ülke olmak istiyor.

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