AB’den Trump’a Hem Zeytin Dalı Hem de Uyarı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği’nin Amerika Başkanı Donald Trump’ın alüminyum ve çelik ithalatına getirdiği vergileri görüşmeye hazırlandığını belirtti ve karşı önlemlerin masada olması gerektiğini vurguladı.

Merkel, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Avrupa Birliği zirvesi açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada “Amerika dahil ticaret konusunda diğer taraflarla ilgili duruşumuzu netleştirdik” dedi. Merkel, “Burada ortak duruşumuz var. Gümrük vergilerinden kalıcı muafiyet istiyoruz ancak ticaret engellerini karşılıklı olarak nasıl azaltabiliriz konusunu da konuşmaya hazırız” dedi.

Trump, çelik ve alüminyum ithalatına Mart ayında gümrük vergisi getirmiş ancak 28 üyeli Avrupa Birliği’ni 1 Haziran’a kadar bunun dışında tutmuştu. Avrupa Birliği de bu muafiyetin kalıcı olmaması halinde Amerikan ürünlerine yönelik 3,4 milyar dolar tutarında bir vergi listesi hazırlamış durumda.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da “Burada savunduğumuz konu Avrupa ticaretinin bağımsızlığı ve bunun koşulsuz, limitsiz muaf tutulması ve önceki duruma dönülmesi” dedi.