AB'den Trump'a İran çağrısı: Nükleer anlaşmadan çekilme

İngiltere: Anlaşma İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engelledi İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson anlaşmayı, "dikkate değer bir diplomatik başarı" diye tanımladı.

Üç bakan ve Mogherini, görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında İran ile 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın dünyayı daha güvenli kıldığını vurguladı ve ABD yönetimine çağrıda bulundu.

Avrupa Birliği'nin (AB) üç büyük ülkesi Almanya, Fransa ve İngiltere'nin dışişleri bakanları ile AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Brüksel'de İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de "Anlaşma işe yarıyor. Başlıca amacına ulaşıyor, ki o da İran'ın nükleer programını denetim ve yakın gözetim altında tutmak" dedi ve ekledi:

"Bölgede potansiyel bir nükleer silah yarışını önleyen ve dünyayı daha güvenli hale getirirek işe yarayan bir anlaşmayı korumak için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi hayati önemde. Bütün taraflardan uzlaşmaya tamamen uymaya devam etmelerini bekliyoruz."

Getty ImagesABD Başkanı Donald Trump Ekim ayında Tahran yönetimini "anlaşmanın ruhuna uygun davranmamak" ile suçlayarak nükleer anlaşmaya desteğini çekmişti.

İran ise ABD'nin resmen anlaşmadan çekilmesi halinde, "uygun ve ağır bir tepkiye" hazırlandığını açıklamıştı.

Trump ne istiyor?Donald Trump Cuma günü ABD'nin İran'a uyguladığı ekonomik ambargolarda değişiklik yapıp yapmayacağına yönelik kararını açıklayacak.

2016'da askıya alınan ambargolar, İran Merkez Bankası ve uluslararası finans sistemi arasındaki bağı kesmiş ve İran'dan petrol alınmasına cezalar getirmişti.