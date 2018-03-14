AB'den Türkiye için 3 milyar euro yardım önerisi

Önerinin AB ülkeleri tarafından onaylanması gerekiyor.AB Komisyonu, Türkiye'deki sığınmacılara yardım için 3 milyar euro daha aktaracağını açıkladı. Komisyon'un açıklamasında, anlaşmalar uyarınca 2017 sonuna kadar Türkiye'ye yardımın 3 milyar euroluk ilk diliminin ödendiği ve ancak şimdi yeni mali yardımların gerekli olduğu belirtildi. Komisyon'un bu önerisinin AB üyeleri tarafından onaylanması gerekiyor. Mülteci yardımlarının finansmanı konusunda üyeler arasında görüş ayrılıkları var.

AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için ayrılacak 3 milyar euronun 2 milyarının üye ülkeler tarafından ödenmesini, kalan bir milyar euronun ise AB bütçesinden aktarılmasını öngörüyor. Ancak bu formüle itiraz eden bazı AB üyeleri ise yardımın bütünüyle bütçeden karşılanmasını istiyor.

AB, 2015 yılından bu yana mülteci krizine karşı Türkiye ile sıkı bir işbirliği içinde. Türkiye ile imzalanan mülteci anlaşması uyarınca da AB, Türkiye'ye Suriyeli mülteciler için 2016-2017 yılları için 3 milyar euro yardım sözü vermişti. Türkiye'nin mültecileri geri almayı kabul etmesiyle Yunanistan'a sığınan yabancıların sayısında önemli düşüş kaydedilmişti.