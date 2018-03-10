AB’den Türkiye İçin ‘Endişeliyiz’ Açıklaması

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan da Gülen yapılanmasına medya desteği verdikleri gerekçesiyle aralarında şarkıcı Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy’un da bulunduğu 20’yi aşkın kişiye hapis cezası verilmesiyle ilgili açıklama geldi.

AB sözcüsünün açıklamasında, “Türkiye’nin aday ülke olarak en yüksek demokratik standartlara ve uygulamalara saygı duyması gerektiğini tekrar tekrar vurguladık. Buna elbette özellikle basın alanında ifade özgürlüğü dahildir” denildi.

AB’nin Türkiye’deki durumu ve gazetecilerin davalarını çok yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, çok sayıda insanın tutuklanması ve terörle mücadele yasasının keyfi uygulanmasının ciddi endişe yarattığı yer aldı. AB, bu nedenle en yüksek kademede konuyu gündeme getirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Gazetecileri Koruma Komitesi de Türkiye’yi kınadı

Merkezi New York’ta bulunan, Gazetecileri Koruma Komitesi’nden de yapılan açıklamada Türk hükümetine karşı suç işledikleri gerekçesiyle 20’yi aşkın gazeteci hakkında hapis cezası verilmesi kararı kınandı. Komite gazetecilerin haklarındaki suçlamaların düşürülerek serbest bırakılmalarını talep etti.