HABER

AB’den Türkiye İçin ‘Endişeliyiz’ Açıklaması

10.03.2018 00:20 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan da Gülen yapılanmasına medya desteği verdikleri gerekçesiyle aralarında şarkıcı Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy’un da bulunduğu 20’yi aşkın kişiye hapis cezası verilmesiyle ilgili açıklama geldi

AB’den Türkiye İçin ‘Endişeliyiz’ Açıklaması

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan da Gülen yapılanmasına medya desteği verdikleri gerekçesiyle aralarında şarkıcı Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy’un da bulunduğu 20’yi aşkın kişiye hapis cezası verilmesiyle ilgili açıklama geldi.

AB sözcüsünün açıklamasında, “Türkiye’nin aday ülke olarak en yüksek demokratik standartlara ve uygulamalara saygı duyması gerektiğini tekrar tekrar vurguladık. Buna elbette özellikle basın alanında ifade özgürlüğü dahildir” denildi.

AB’nin Türkiye’deki durumu ve gazetecilerin davalarını çok yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, çok sayıda insanın tutuklanması ve terörle mücadele yasasının keyfi uygulanmasının ciddi endişe yarattığı yer aldı. AB, bu nedenle en yüksek kademede konuyu gündeme getirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Gazetecileri Koruma Komitesi de Türkiye’yi kınadı

Merkezi New York’ta bulunan, Gazetecileri Koruma Komitesi’nden de yapılan açıklamada Türk hükümetine karşı suç işledikleri gerekçesiyle 20’yi aşkın gazeteci hakkında hapis cezası verilmesi kararı kınandı. Komite gazetecilerin haklarındaki suçlamaların düşürülerek serbest bırakılmalarını talep etti.

Komitenin Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Nina Ognianova yaptığı açıklamada, “İstanbul’da yargılanan 22 gazeteci hakkında devlete karşı suç işledikleri iddiasıyla verilen cezalar Türk hukuk sistemi için bir kara lekedir. Türk yetkililer gazetecilikle terörizmi eşdeğer görmeye son vermek zorundalar ve sırf mesleklerini yaptıkları için hapise atılan çok sayıdaki gazeteciyi serbest bırakmalılar” dedi.

Komite açıklamasında ceza alan gazetecilerin listesini ve bağlı bulundukları kurumları da yayınladı. Gazetecileri Koruma Komitesi’nin haklarında hapis cezası verilmesini kınadığı gazeteciler şunlar:

Atilla Taş, (Meydan, Köşe Yazarı)

Murat Aksoy (Yeni Hayat, Köşe Yazarı

Ali Akkuş (Zaman, Editör)

Ahmet Memiş (Haberdar ve Rotahaber, Editör)

Yetkin Yıldız (Aktif Haber, Editör)

Seyid Kılıç (TRT Haber Radyo, Teknisyen)

Ünal Tanık (Rotahaber, Editör)

Muhammed Sait Kuloğlu (subuhaber, İmtiyaz Sahibi)

Cuma Ulus (Millet, Editör)

Mustafa Erkan Acar (Özgür Düşünce, Editör)

Mutlu Çölgeçen (Millet, Editör)

Ufuk Şanlı (Millet, Muhabir)

Abdullah Kılıç (Meydan, Köşe Yazarı)

Bayram Kaya (Yeni Hayat, Muhabir)

Bünyamin Köseli (Aksiyon, Muhabir)

Cihan Acar (Bugün, Muhabir)

Yakup Çetin (Yeni Hayat, Muhabir)

Cemal Azmi Kalyoncu (Aksiyon, Muhabir)

Halil İbrahim Balta (Yarına Bakış, Muhabir)

Habib Güler (Zaman, Muhabir)

Hanım Büşra Erdal (Zaman, Muhabir)

Hüseyin Aydın (Cihan Haber Ajansı, Muhabir)

Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!
Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!Mısır'da yolcu uçağını kaçırma girişimi!
Çukur'un genç ismi hayatını kaybettiÇukur'un genç ismi hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Şeyma Subaşı'nın makyajsız halini Acun Ilıcalı paylaştı

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Dünya Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor!

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu cezaevinden çıktı

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu cezaevinden çıktı

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

Çavuşoğlu: ABD ile mutabık kaldık

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Son dakika: Murat Başoğlu davasında karar çıktı

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

İlginizi Çekebilir

NATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması

NATO'dan tartışılacak Afrin açıklaması

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Donald Trump imzayı atıyor! 'Savaş' bu akşam başlayacak

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Çılgın çiftin 'havan mermisi' fantezisinin sonu kötü bitti

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Dünya diken üstünde! 'Kıyamete hazırlıyor'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den Kuzey Kore lideri Kim'e görüşme şartı: Sözlerini yerine getirmeli

ABD'den Kuzey Kore lideri Kim'e görüşme şartı: Sözlerini yerine getirmeli

IŞİD'lilerin tecavüzünden doğan binlerce çocuk ölüme terk edildi

IŞİD'lilerin tecavüzünden doğan binlerce çocuk ölüme terk edildi

Türk ve ABD heyetlerinin ilk toplantısı gerçekleşti

Türk ve ABD heyetlerinin ilk toplantısı gerçekleşti

ABD İstihdam Piyasasından Olumlu Haber

ABD İstihdam Piyasasından Olumlu Haber

Merkel'in yeni hükümeti için bakanlar hazır

Merkel'in yeni hükümeti için bakanlar hazır

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu Hakkında Tahliye Kararı

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu Hakkında Tahliye Kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.