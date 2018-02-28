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AB’den Türkiye ile Rusya ve İran’a Özel Çağrı

28.02.2018 17:39 | Son Güncelleme

AB ülkeleri dışişleri bakanlarının imzasını taşıyan ve AB Dış Politika yetkilisi Federica Mogherini’nin kaleme aldığı bir mektupta üç ülkeden “çatışmaların sona ermesi ve Suriye halkının can güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almaları” istendi

AB’den Türkiye ile Rusya ve İran’a Özel Çağrı

Avrupa Birliği, Rusya, İran ve Türkiye’den Suriye’deki çatışmalara son vermesini istedi.

AB, üç ülkeden, çatışmalara 30 gün ara verilmesini öngören anlaşmaya riayet edilmesini sağlamalarını da istedi.

AB ülkeleri dışişleri bakanlarının imzasını taşıyan ve AB Dış Politika yetkilisi Federica Mogherini’nin kaleme aldığı mektupta, “mutlak bir ateşkesin BM tarafından yürütülen barış görüşmelerine ivme kazandıracağı” görüşü yer aldı.

Federica Mogherini, üç ülkeden “çatışmaların sona ermesi ve Suriye halkının can güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almalarını” istedi. AB yetkilisi ayrıca, İran, Rusya ve Türkiye’den insani yardımların ulaştırılmasının ve tedaviye ihtiyacı olanların derhal tahliye edilmesinin sağlanmasını da talep etti.

Rusya, Salı gününden bu yana, sivillerin bölgeden ayrılmasına imkan tanımak için günde 5 saatlik ateşkes uyguluyor.

Ancak hiçbir sivil bölgeyi terketmediği gibi, insani yardımlar da ulaşmış değil.

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