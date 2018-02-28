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AB'den Türkiye, Rusya ve İran'a Suriye çağrısı

28.02.2018 18:35 | Son Güncelleme

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Mogherini, Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarına gönderdiği mektupta Suriye'de ateşkes sağlanması için "gerekli adımları atmaları" konusunda çağrıda bulundu.

AB'den Türkiye, Rusya ve İran'a Suriye çağrısı

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin 26 Şubat'ta Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran'ın dışişleri bakanlarına bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.

Mogherini mektupta üç ülkeye, "Suriye genelinde en az 30 gün sürecek gerçek bir insani ateşkes uygulamaları" için çağrıda bulundu.

AB ayrıca Türkiye, Rusya ve İran'ı çatışmaların durması, Suriye halkının korunması ve nihayetinde acil insani yardımların ve gerekli tıbbi tahliyelerin gerçekleşmesini sağlayacak tüm gerekli adımları atmaya davet etti.

Mektup, AB dışişleri bakanlarının hafta başında Brüksel'de Suriye'deki gelişmeleri ele aldığı toplantının ardından kaleme alınıp Türkiye, Rusya ve İran'a iletildi.

Doğu Guta vurgusu

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e de gönderilen mektupta ateşkesin, BM öncülüğündeki barış görüşmelerinde ilerleme sağlanmasına da fırsat tanıyacağı belirtildi.

Mogherini, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin geçen Cumartesi Suriye'de 30 günlük insani ateşkes ilan edilmesi için aldığı kararın da "Astana'da alınan kararların ruhunun hayata geçirilmesi" için fırsat olacağını söyledi.

Bu bağlamda Astana sürecinde üzerinde uzlaşılan çatışmasızlık bölgelerine de atıfta bulunulan mektupta, "başta Doğu Guta'da süren trajedi olmak üzere, Suriye'deki askeri gerginliğin durması ve çatışmasızlık bölgelerine itibarla hiçbir gayretten kaçınılmaması gerektiğine inanıyoruz" denildi.

Rejim güçlerinin son dönemde operasyonlarını yoğunlaştırdığı Doğu Guta'da, Rusya'nın çağrısıyla her gün beş saatlik ateşkes uygulanmasını öngören anlaşma dün yürürlüğe girmişti. Ancak ilan edilen insani ateşkes de sivillerin bölgeden tahliyesini sağlayamadı. Yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye hiçbir insani yardım da ulaştırılamadı.

DW,rtr,dpa,AP/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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