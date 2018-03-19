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AB'den Türkiye'ye Afrin eleştirisi

19.03.2018 14:02 | Son Güncelleme

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temcilsici Mogherini Afrin operasyonundan ötürü Türkiye'yi eleştirdi.

AB'den Türkiye'ye Afrin eleştirisi

Almanya Kürt Toplumu ise Avrupa'dan çatışmanın tarafları arasında arabuluculuk yapmasını istedi.Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temcilsici Federica Mogherini Zeytin Dalı Harekâtı'ndan ötürü Türkiye'yi eleştirdi. Gelişmelerden "kaygı duyduğunu" belirten Mogherini, Türkiye'yi çatışmaların hafifleyeceği yönünde güvence vermeye çağırdı.

Brüksel'de açıklama yapan Mogherini, uluslararası toplumun Suriye'deki çabalarının "askeri faaliyetleri kışkırtmaya değil yatıştırmaya odaklı olduğunu" belirtti. Türkiye, Rusya ve İran'ı üzerinde uzlaşmaya varılan çatışmasızlık bölgelerinin taahhüt edildiği şekilde hayata geçirilmesi için güvence vermeye çağıran AB yetkilisi, bunun sahada yaşanacakların da garantisi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü, yaklaşık iki ay süren Zeytin Dalı operasyonunda TSK ordusu ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin'de kontrolü sağladığını duyurdu.

Almanya Kürt toplumundan Avrupa'ya çağrı

Öte yandan Almanya Kürt Toplumu (KGD) derneği, Avrupa'yı Afrin konusunda çatışmanın tarafları arasında arabuluculuk yapmaya çağırdı. Derneğin genel sekreteri Cahit Başar, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, Avrupa'nın arabuluculuğuyla "çatışmaların dozunun çok hızlı bir şekilde düşürülebileceğini hatta sona erdirilebileceğini" söyledi. Başar, Avrupa'dan Ankara'ya açık bir mesaj verilmesini ve Suriye'nin kuzeyinde demokratik ve özerk bir yönetim oluşturulmasını desteklemesini istedi.

YPG'nin Afrin'in yeniden ele geçirilmesini sağlamak için çatışmaları sürdürme kararını anlayışla karşıladığını belirten Başar, "Bunun alternatifi savaşmadan bölgeden çekilmek olur. İnsanlar memleketleri için savaşmalı" dedi.

Başar Almanya'da yaşayan Kürtlere ise "barışçıl kalma" ve "demokratik yollardan haklarını kullanma" çağrısı yaptı.

Türkiye'nin ÖSO ile ortaklaşa yürüttüğü Afrin'deki YPG güçlerine yönelik Zeytin Dalı Operasyonu 20 Ocak'ta başlamıştı. Kentin kuşatılmasının ardından yaklaşık 250 bin sivilin Afrin'den ayrıldığı bildiriliyor.

AP,AFP/BÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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