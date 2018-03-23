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AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz Uyarısı

23.03.2018 20:18 | Son Güncelleme

AB liderleri zirvesinin sonuç bildirgesinde, Türkiye'den Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine son vermesi istendi

AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz Uyarısı

Türkiye ile Avrupa Birliği'nin, 26 Mart'ta Varna kentinde düzenleyeceği zirveden üç gün önce, Brüksel'de yapılan liderler zirvesinden Türkiye'ye uyarı geldi. Zirvenin sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine son vermesi istenerek, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimiyle dayanışma içinde oldukları açıklaması yer aldı.

Brüksel'de iki gün süren ve yüklü bir gündemle toplanan AB zirvesinde Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan “doğalgaz gerginliğini” gündeme getirerek, AB'den kendilerine destek vermesini istedi.

Zirvenin ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerinin yasa dışı olduğu" ifadesi yer aldı. Türkiye'ye "uluslararası hukuka saygı duyma zorunluluğu hatırlatılarak, komşularıyla iyi ilişki geliştirmesi ve başta Kıbrıs olmak üzere AB üyesi ülkelerle ilişkilerini normalleştirmesi" çağrısı yapıldı.

Bildiride, AB'nin, Rum yönetimi ve Yunanistan ile de tam bir dayanışma içinde olduğu vurgulandı, Kıbrıs Rum yönetiminin "egemenliğindeki doğal kaynaklarından faydalanma hakkı" olduğunun altı çizildi.

Sonuç bildirgesinde ayrıca, izinsiz sınırı geçtikleri için tutuklanan 2 Yunan askerinin de aralarında olduğu Avrupa Birliği vatandaşlarının Türkiye'de devam eden tutukluluk hallerinden dolayı Birliğin derin kaygı taşıdığı, bu konunun diyalog yoluyla çözülmesi beklentisi içinde oldukları" kaydedildi.

Juncker: "Zirveyi karışık duygularla bekliyorum"

Zirvenin ardından basın toplantısı düzenleyen Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, 26 Mart'ta AB Dönem Başkanı Bulgaristan’ın Varna kentinde düzenlenecek AB-Türkiye zirvesi için, "Bu buluşmayı karışık duygularla bekliyorum" cümlesini kullandı. Juncker, "Çünkü Türkiye ile ihtilaflı konular artmaya devam ediyor. Türk Cumhurbaşkanı ile açık ve dürüst bir tartışma gerçekleştireceğiz'' dedi. Juncker, görüşmenin zor geçeceğini ancak aynı zamanda ilişkilerin güçlendirilmesi için de bir fırsat olacağını belirtti.

Tusk: "Kolay bir zirve olmayacak"

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da, "Türkiye ve AB ilişkilerinin geleceğini ilgilendiren pek çok konuyu ele alacağız. Biliyorum ki kolay bir toplantı olmayacak. Kesinlikle, Türkiye'deki durum ve Suriye'deki gelişmeler dahil çok sayıda sorun ele alınacak. Ama bizler komşuyuz ve açıkça konuşmanın, ortak çıkarlarımız için işbirliği yapmanın yolunu bulmalıyız" diye konuştu.

Juncker ve Tusk, Varna Zirvesi'nde, iki Yunan asker dahil, Türkiye'de tutuklu bulunan tüm AB vatandaşlarının durumunu da gündeme getireceklerini açıkladı.

Ankara: "AB tarafsız değil"

Ankara'dan ise AB'nin "tarafsızlığını yitirdiği belirtilerek, "AB, sadece üyesi olduğu için Güney Kıbrıs'a destek veriyor, haklı olup-olmadığına bakmıyor" açıklaması geldi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, "AB, Kıbrıs konusunda tarafsızlığını yitirmiştir. İlişkilerimizdeki güven sorununu gidermek için daha yapıcı bir tavır almalarını bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı Varna zirvesinde Türkiye, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a, AB'den daha tarafsız olmasını istediklerini ve vize serbestisi gibi bir takım sözlerini yerine getirmelerini beklediklerini iletecek.

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