AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz Uyarısı

Türkiye ile Avrupa Birliği'nin, 26 Mart'ta Varna kentinde düzenleyeceği zirveden üç gün önce, Brüksel'de yapılan liderler zirvesinden Türkiye'ye uyarı geldi. Zirvenin sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine son vermesi istenerek, Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimiyle dayanışma içinde oldukları açıklaması yer aldı.

Brüksel'de iki gün süren ve yüklü bir gündemle toplanan AB zirvesinde Yunanistan ve Kıbrıs Rum yönetimi, Akdeniz'de Türkiye ile yaşanan “doğalgaz gerginliğini” gündeme getirerek, AB'den kendilerine destek vermesini istedi.

Zirvenin ardından yayınlanan sonuç bildirgesinde, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerinin yasa dışı olduğu" ifadesi yer aldı. Türkiye'ye "uluslararası hukuka saygı duyma zorunluluğu hatırlatılarak, komşularıyla iyi ilişki geliştirmesi ve başta Kıbrıs olmak üzere AB üyesi ülkelerle ilişkilerini normalleştirmesi" çağrısı yapıldı.

Bildiride, AB'nin, Rum yönetimi ve Yunanistan ile de tam bir dayanışma içinde olduğu vurgulandı, Kıbrıs Rum yönetiminin "egemenliğindeki doğal kaynaklarından faydalanma hakkı" olduğunun altı çizildi.