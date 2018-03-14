AB'den Türkiye'ye İkinci 3 Milyar Euro İçin Onay

AB Komisyonu, Avrupa'da giderek artan popülist ve aşırı sağ dalganın kaynağı olarak görülen göç krizine çözüm bulmak için kolları sıvadı. Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, 2014 yılından bu yana, Afrika ve Ortadoğu'dan Avrupa'ya 1,8 milyon mülteci geldi. Mülteci akını karşısında sınır güvenliklerini artıran ve Türkiye’yle 18 Mart 2016 Göçmen Anlaşması'na imza atan AB, yeni dönemde, bir taraftan vize uygulamasına sert sınırlar getirmeye, diğer taraftan da sınır ülkelerin göçmen akınını kesmesi için mali yardım yapmaya devam edecek.

Kararı AB Komisyonu'nun Göçten Sorumlu Komiseri Dimitris Avramopoulos resmen açıkladı. Konu 26 Mart'ta Varna'da toplanacak Türkiye-AB zirvesinde de ele alınacak. Avramopoulos, Avrupa'nın göç krizini engellemek için bir taraftan da vize politikasına sertlik getiren yeni 'vize reformunu' devreye sokacaklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye’yle imzaladığı 18 Mart Göçmen Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde, Suriyeli göçmenlerin Türkiye'de ağırlanmasına yardım etmek için ikinci 3 milyar Euro'luk ek yardımı onayladı.

Ancak Türkiye ile varılan anlaşma sayesinde Suriye başta olmak üzere Ortadoğu'dan gelen ve "Balkan Yolu" adı verilen göçmen akınını neredeyse tümüyle kesmeyi başaran Avrupa Birliği (AB), anlaşmanın devam etmesi için ikinci 3 milyarlık yardım dilimini açmayı kararlaştırdı.

Brüksel'de basın toplantısı ile AB'nin kararını açıklayan Dimitris Avramopoulos daha önce Türkiye'ye 3 milyar Euro yardımda bulunan Avrupa Birliği’nin ikinci 3 milyar Euro'luk yardım dilimini göndermeyi onayladığını belirtti.

"Türkiye’yle uzun vadeli düşünüyoruz"

Sert OHAL uygulamaları nedeniyle artan gerilime rağmen Türkiye’yle uzun vadeli olarak çalışmaya devam edeceklerini belirten Avramopoulos, "Türkiye’le işbirliğimiz, ortak zorluklarımızı karşılamamız için şart. Türkiye’le AB arasındaki yakınlaşma uzun vadeli bir taahhüttür. Bu ortak ve açık bir siyasi irade meselesidir. İlişkileri geren gereksiz adımlardan kaçınmalıyız" dedi.

AB Komisyonu'nun onayladığı 3 milyar Euro'luk ikinci dilim yardım miktarını üye ülkelerin de tartışarak onaylaması gerekiyor. Söz konusu yardımın, uygulamaya yapılan itirazlar nedeniyle bir değişiklik olmazsa, 1 milyar Euro'luk bölümünü AB, 2 milyarlık bölümünü ise üye ülkeler karşılayacak. Ek yardım dilimi 2018'in sonunda birinci dilime ait ödemelerin tamamlanmasının ardından başlayacak.