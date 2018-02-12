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AB'den Türkiye'ye Kıbrıs uyarısı

12.02.2018 18:42 | Son Güncelleme

Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmaları, Türkiye ile AB arasında gerilime neden oldu.

AB'den Türkiye'ye Kıbrıs uyarısı

AB Türkiye'ye cuma gününden bu yana Türk savaş gemileri tarafından uygulanan ablukayı sona erdirme çağrısı yaptı. AB Türkiye'ye, Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama çalışmalarını engelleme amacıyla Türk savaş gemileri tarafından oluşturulan ablukayı sona erdirme çağrısında bulundu.

Bir AB Komisyonu sözcüsü pazartesi günü Brüksel'de yaptığı açıklamada, AB'nin Türkiye'yi "iyi komşuluğu tehlikeye sokabilecek davranışlara karşı mesafe almaya" davet ettiğini söyledi. Sözcü, Türkiye'nin AB üyesi devletlerin kendilerine ait hava sahası ve sular üzerindeki egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini belirtti.

Yunan Dışişleri tarafından yapılan açıklamada da, Ankara'nın davranışının "AB üyesi olmak isteyen bir ülkenin tutumuyla uyum içerisinde olmadığının" altı çizilirken Ankara'nın uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi. İtalyan hükümeti ve AB'nin de konuyla ilgili olarak bilgilendirildiği bildirildi.

"Türklerin haklarının ihlali"

Türkiye ise sondaj çalışmalarının Kıbrıslı Türklerin rızası olmaksızın yapılmasının Kıbrıs Türklerinin haklarının ihlali olduğuna vurgu yaptı. Türk Dışişleri konuyla ilgili açıklamasında, Güney Kıbrıs'ın "Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe saydığı" belirtildi.

Güney Kıbrıslı hükümet çevrelerinin açıklamalarına göre, altı Türk savaş gemisi İtalyan enerji firması ENI tarafından kiralanan bir geminin Kıbrıs'ın liman kenti Larnaka'nın güneydoğusundaki araştırma bölgesine erişimine cuma gününden bu yana engel oluyor.

Son yıllarda uluslararası doğalgaz ve petrol firmaları, Güney Kıbrıs hükümetinin görevlendirmesiyle adanın güneyinde araştırmalar yürütmüş ve doğalgaz rezervleri bulmuştu.

2017 yılının Nisan ayında da Barbaros Hayreddin Paşa adlı Türk araştırma gemisinin Kıbrıs'ın doğusunda faaliyetlerde bulunması gerginlik yaratmıştı. Güney Kıbrıs hükümet sözcüsü, Türkiye'yi uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlamıştı.

dpa,DW/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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