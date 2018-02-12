HABER

AB'den Türkiye'ye Kıbrıs uyarısı: Ankara komşuluk ilişkilerine zarar verecek eylemlerden kaçınmalı

12.02.2018 18:42 | Son Güncelleme

Kıbrıs'ın Pazar günü doğalgaz sondajı çalışmalarına Türk ordusunun engel olduğu suçlaması yöneltmesinin ardından AB de Ankara'ya 'komşuluk ilişkilerine zarar verecek eylemlerden kaçının' uyarısı yaptı.

AB'den Türkiye'ye Kıbrıs uyarısı: Ankara komşuluk ilişkilerine zarar verecek eylemlerden kaçınmalı

Kıbrıs'ın Türk ordusunu Akdeniz'de doğalgaz sondajı çalışmalarına engel olmakla suçlamasının ardından Avrupa Komisyonu Türkiye'ye 'iyi komşuluk ilişkilerine zarar verecek eylemlerden kaçınması' uyarısında bulundu.

Kıbrıs, Pazar günü Türk ordusunun İtalyan petrol şirketi Eni'nin işlettiği geminin doğal gaz araması planlanan bölgeye gidişine engel olduğunu duyurmuştu.

Avrupa Komisyonu sözcüsü, "Türkiye, komşuluk ilişkilerine tartışmasız bağlı kalmalı ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeyle ihtilaf yaratacak her türlü kaynaktan, tehditten veya eylemden kaçınmalı" dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı da, "AB ayrıca üye devletlerin deniz ve hava sahasında egemenliklerine saygı gösterilmesi gerektiğinin önemini vurguluyor. Türkiye'ye, hukuk dışı eylemlerinden vazgeçmesi ve uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerine bağlı kalması çağrısında bulunuyoruz" açıklaması yaptı.

Türk Dışişleri'nden açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da Pazar günkü yazılı açıklamasında geminin durdurulmasına değinmeden Kıbrıslı Rumların keşif faaliyetlerinin Kıbrıslı Türklerin bağımsızlık haklarını ihlal ettiği ve Kıbrıslı Rumların bölgede güvenliği ve istikrarı tehlikeye attığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kıbrıs Adası'nın ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe sayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, tüm uyarılarımıza rağmen Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini yürütmektedir."

"Evvelce de defaatle vurguladığımız üzere, Doğu Akdeniz'de kendi kıta sahanlığımızdaki hak ve menfaatlerimizi korumaya devam edeceğimiz gibi, Kıbrıs Türk tarafına verdiğimiz destek çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte gerekli adımları atmaya da kararlıyız. Bunun sonucunda ortaya çıkabilecek durumun tek sorumlusu ise, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir kapsamlı çözümün tesisi için çaba sarfedeceği yere Ada'nın yegane sahibi gibi davranmaktan vazgeçmeyerek ısrarla tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerine devam eden Kıbrıs Rum tarafı olacaktır."

Kıbrıs'ın yanı sıra Akdeniz'de İsrail ve Lübnan da doğalgaz arama faaliyetleri yürütüyor.

AB'den Türkiye'ye Kıbrıs uyarısı: Ankara komşuluk ilişkilerine zarar verecek eylemlerden kaçınmalı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'e doğru yola çıktılar!

Afrin'e doğru yola çıktılar!

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama

Putin'in özel temsilcisinden Türkiye hakkında kritik açıklama

Rusya’da yolcu uçağının düşme anı kamerada!

Rusya’da yolcu uçağının düşme anı kamerada!

Son dakika! Dışişleri'nden ABD'ye rest: Ya düzelecek ya da tamamen bozulacak!

Son dakika! Dışişleri'nden ABD'ye rest: Ya düzelecek ya da tamamen bozulacak!

Son dakika! Moskova'da Rus yolcu uçağı düştü

Son dakika! Moskova'da Rus yolcu uçağı düştü

Ünlü oyuncu Reg E. Cathey hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Reg E. Cathey hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pentagon Başmüfettişliği'nden Suriye’de 'sınır gücü' itirafı

Pentagon Başmüfettişliği'nden Suriye’de 'sınır gücü' itirafı

OXFAM Genel Müdür Yardımcısı İstifa Etti

OXFAM Genel Müdür Yardımcısı İstifa Etti

Trump'tan altyapı modernizasyonu planı

Trump'tan altyapı modernizasyonu planı

Obama çiftinin resmi portreleri beğeniye sunuldu

Obama çiftinin resmi portreleri beğeniye sunuldu

Londra’da Bomba Paniği Havaalanı Kapattırdı

Londra’da Bomba Paniği Havaalanı Kapattırdı

Donald Trump Jr’ın Eşi Hastaneye Kaldırıldı

Donald Trump Jr’ın Eşi Hastaneye Kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.