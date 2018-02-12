HABER

AB’den Türkiye’ye ‘Zarar Verici Davranışlardan Kaçınma' Çağrısı

12.02.2018 19:27 | Son Güncelleme

AB Türkiye’ye iyi komşuluk ilişkilerine zarar verebilecek hareketlerden kaçınması çağrısı yaptı. AB bu çağrıyı Türk savaş gemilerinin Akdeniz’de Kıbrıs Rum Cumhuriyeti adına Kıbrıs’ın doğusunda doğalgaz sondajı yapmak için ilerleyen İtalyan Eni Şirketine ait gemiyi durdurmasının ardından yaptı

AB’den Türkiye’ye ‘Zarar Verici Davranışlardan Kaçınma' Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye’ye iyi komşuluk ilişkilerine zarar verebilecek hareketlerden kaçınması çağrısı yaptı.

AB bu çağrıyı Türk savaş gemilerinin Akdeniz’de Kıbrıs Rum Cumhuriyeti adına Kıbrıs’ın doğusunda doğalgaz sondajı yapmak için ilerleyen İtalyan Eni Şirketine ait gemiyi durdurmasının ardından yaptı.

Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, İsrail, Lübnan ve diğer bazı ülkelerle birlikte Akdeniz’in doğusunda gaz kaynaklarını bulmak için uğraşıyor. Kıbrıs Rum Cumhuriyeti Kıbrıs’ın çevresindeki kaynakların kendisine ait olduğunu iddia ediyor.

Kıbrıs Rum Cumhuriyeti Pazar günü Türk ordusunun İtalyan şirketi tarafından işletilen geminin doğalgaz sonajı yapılması planlanan bölgeye gitmesine izin vermediğini belirtmişti.

Avrupa Komisyonu adına konuşan bir sözcü, “Türkiye tartışmasız bir şekilde komşuluk ilişkilerini yerine getirmeli, herhangi bir anlaşmazlıktan, üye bir ülkeye tehditten kaçınmalı” dedi.

Açıklamada ayrıca, AB’ye üye ülkelerin bağımsızlıklarına, karasularına ve hava sahasına saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Atina’dan da tepki

Yunanistan da Türkiye’yi uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlarken, “provakatif davranışların” AB’ye üye olmak isteyen bir ülkeyle uyuşmadığını belirtiyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye’ye daha fazla hukuksuz davranışlarda bulunmaması ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uyma çağrısı yapıyoruz” denildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'e doğru yola çıktılar!

Afrin'e doğru yola çıktılar!

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

Instagram'da ekran görüntüsü alan yandı!

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Trump'ın oğlunun evine şüpheli zarf gönderildi! Karısı hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Pentagon Başmüfettişliği'nden Suriye’de 'sınır gücü' itirafı

Pentagon Başmüfettişliği'nden Suriye’de 'sınır gücü' itirafı

OXFAM Genel Müdür Yardımcısı İstifa Etti

OXFAM Genel Müdür Yardımcısı İstifa Etti

Trump'tan altyapı modernizasyonu planı

Trump'tan altyapı modernizasyonu planı

Obama çiftinin resmi portreleri beğeniye sunuldu

Obama çiftinin resmi portreleri beğeniye sunuldu

Londra’da Bomba Paniği Havaalanı Kapattırdı

Londra’da Bomba Paniği Havaalanı Kapattırdı

Donald Trump Jr’ın Eşi Hastaneye Kaldırıldı

Donald Trump Jr’ın Eşi Hastaneye Kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.