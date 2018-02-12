AB’den Türkiye’ye ‘Zarar Verici Davranışlardan Kaçınma' Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye’ye iyi komşuluk ilişkilerine zarar verebilecek hareketlerden kaçınması çağrısı yaptı.

AB bu çağrıyı Türk savaş gemilerinin Akdeniz’de Kıbrıs Rum Cumhuriyeti adına Kıbrıs’ın doğusunda doğalgaz sondajı yapmak için ilerleyen İtalyan Eni Şirketine ait gemiyi durdurmasının ardından yaptı.

Kıbrıs Rum Cumhuriyeti, İsrail, Lübnan ve diğer bazı ülkelerle birlikte Akdeniz’in doğusunda gaz kaynaklarını bulmak için uğraşıyor. Kıbrıs Rum Cumhuriyeti Kıbrıs’ın çevresindeki kaynakların kendisine ait olduğunu iddia ediyor.

Kıbrıs Rum Cumhuriyeti Pazar günü Türk ordusunun İtalyan şirketi tarafından işletilen geminin doğalgaz sonajı yapılması planlanan bölgeye gitmesine izin vermediğini belirtmişti.

Avrupa Komisyonu adına konuşan bir sözcü, “Türkiye tartışmasız bir şekilde komşuluk ilişkilerini yerine getirmeli, herhangi bir anlaşmazlıktan, üye bir ülkeye tehditten kaçınmalı” dedi.

Açıklamada ayrıca, AB’ye üye ülkelerin bağımsızlıklarına, karasularına ve hava sahasına saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.

Atina’dan da tepki

Yunanistan da Türkiye’yi uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlarken, “provakatif davranışların” AB’ye üye olmak isteyen bir ülkeyle uyuşmadığını belirtiyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye’ye daha fazla hukuksuz davranışlarda bulunmaması ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerine uyma çağrısı yapıyoruz” denildi.