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AB'den Türkiye'yle ilgili sert çıkış!

DÜNYA HABERLERİ | 12.01.2018 15:22 | Son Güncelleme 10 saat önce

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'de gazeteciler tutuklu olduğu sürece ilişkilerde bir ilerleme olmayacağını söyledi.

AB'den Türkiye'yle ilgili sert çıkış!

Juncker, Bulgaristan'da düzenlediği basın toplantısında "Türkiye geçmişteki Avrupa hedeflerinden uzaklaşıyor; önümüzdeki aylarda Türkiye'nin ne tür bir ilerleme kaydettiğini göreceğiz ancak Türkiye'de hapiste gazeteci bulunduğu sürece hiçbir gelişme olmayacak" diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin verdiği bilgiye göre Türkiye'de yaklaşık 160 gazeteci halen cezaevinde.

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Türkiye Avrupa Komisyonu Jean-Claude Juncker Gazeteciler

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