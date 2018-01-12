AB'den Türkiye'yle ilgili sert çıkış!

Juncker, Bulgaristan'da düzenlediği basın toplantısında "Türkiye geçmişteki Avrupa hedeflerinden uzaklaşıyor; önümüzdeki aylarda Türkiye'nin ne tür bir ilerleme kaydettiğini göreceğiz ancak Türkiye'de hapiste gazeteci bulunduğu sürece hiçbir gelişme olmayacak" diye konuştu.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin verdiği bilgiye göre Türkiye'de yaklaşık 160 gazeteci halen cezaevinde.
Ayrıntılar geliyor...
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