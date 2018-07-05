AB'den yeşil ve gri pasaportlara kayıt şartı

Türkiye'deyse yeşil ve gri pasaport sahipleri yeni uygulamadan etkilenecek.Avrupa Birliği'nin (AB) vize uygulamadığı üçüncü ülke vatandaşları bundan böyle Schengen alanına seyahat öncesinde kendileri için özel hazırlanmış bir elektronik sisteme kayıt yaptırmak zorunda kalacak. Avrupa Parlamentosu (AP) "Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi" (ETIAS) adı verilen sisteme bugün Strasbourg'da gerçekleşen bir oylamayla onay verdi.

Yeni sistem esasen AB'nin şu anda vize uygulamadığı 60'dan fazla ülkenin vatandaşlarının tamamını ilgilendiriyor. Türkiye'de ise sadece Schengen vizesinden muaf olan hususi damgalı pasaport (yeşil) sahipleri ile hizmet damgalı pasaport (gri) sahipleri AB'deki bu uygulamadan etkilenecek. Bu pasaport sahipleri ETIAS yürürlüğe girdikten sonra AB'ye giriş yapmadan önce elektronik ortamda kayıt yaptıracak. Türkiye'de yeşil pasaport bazı devlet ve memurları ve kamu görevlilerine veriliyor. Gri pasaport ise kendilerine diplomatik veya hususi pasaport verilmesi mümkün olmayan kimselere hükümetçe veya belediyelerce resmi vazife ile dış memleketlere gönderildiklerinde veya Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda memur statüsünde çalışanlar ile Türk Hava Kurumu ve Kızılay tarafından görevlendirilenlere veriliyor. ETIAS, AB'ye giriş yapabilmek için Schengen vizesi almak zorunda olan umuma mahsus pasaport (bordo) sahibi Türk vatandaşları ile diplomatik pasaportu olanları kapsamıyor.