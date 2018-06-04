ABD’li büyükelçiden Avrupa’daki sağcı politikacılara destek

Grenell, Alman ordusunu da eleştirdi.ABD'nin Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, sağ popülist Amerikan haber portalı Breitbart'a verdiği röportajda Avrupa iç siyasetindeki konjonktürel gelişmelere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Kıtada yükselen muhafazakâr dalganın kendisini heyecanlandırdığını" söyleyen Gnerell, Avrupa’nın sağcı hükümetlerini ve çiçeği burnunda sağcı liderlerini güçlendirmeyi kendisine görev edindiğini söyledi. “Avrupa çapında çok sayıda muhafazakârın kendisiyle iletişime geçerek bir yeniden dirilişin olduğunu ifade ettiğini” belirten Gnerell, muhafazakâr politikacılara verilen bu desteğin temelinin “solun başarısızlığa uğrayan politikalarında” aranabileceğini savundu. Gnerell, "sessiz çoğunluk” olarak tanımladığı sıradan çalışanların; göç politikaları, vergi indirimi, girişimcilerin önündeki bürokratik engellerin kaldırılması gibi konularda görüş beyan edebilen politikacılara verdiği desteğin oldukça geniş çaplı olduğunu ifade etti.

Gnerell, desteklediği sağcı politikacıların isimlerini vermekten de çekinmedi. Avusturya’nın aşırı sağcı başbakanı Sebastian Kurz'a derin bir saygı ve hayranlık beslediğini söyleyen Gnerell, 31 yaşındaki politikacıyı bir "rock yıldızı" olarak nitelendirdi.