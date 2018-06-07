ABD'li diplomatlar arasında esrarengiz hastalık

ABD'nin benzer semptomlar sebebiyle bu ülkeden tahliye ettiği personel sayısı artıyor.ABD Dışişleri Bakanlığının Çin'deki diplomatik personelinin yakalandığından şüphelenilen esrarengiz hastalıkla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.
ABD, Guangzhou kentindeki diplomatik temsilciliğinde görevli bir grup çalışanını daha tetkik için Çin'den tahliye etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ilk sağlık taramaları tamamlanan bu kişilerin daha kapsamlı incelemeler için ABD'ye götürüldüğünü söyledi.
ABD Dışişleri Bakanlığının Guangzhou'daki bir çalışanı geçen ay garip sesler duyduğu gerekçesiyle sağlık kontrolünden geçirilmişti. Beyin travması teşhisi koyulan bu kişinin yaşadığı sorun, bir çeşit akustik ya da mikrodalga cihaz aracılığıyla saldırıya maruz kalmış olabileceği endişelerini doğurmuştu. ABD bu nedenle Guangzhou'ya sağlık ekibi göndermişti.
Söz konusu vaka ayrıca akıllara 2016 yılının son aylarında Küba'daki ABD diplomatik personelinin yaşadığı benzer sorunları getirdi. ABD'nin Küba'daki diplomat ve aile mensuplarından oluşan 24 kişi, uğradıkları gizemli "saldırılar" nedeniyle beyin travmasını andıran rahatsızlıklar yaşamıştı. Sonik saldırı şüphesiyle inceleme yapan ABD'li yetkililer, olayın sebebi ya da olası faili konusunda kamuoyuna açıklama yapmamıştı. Küba hükümeti ise herhangi bir saldırıdan haberdar olmadıklarını açıklamıştı.
ABD: Semptomlar tutuyor
ABD'li yetkililer, Guangzhou'daki çalışanla Küba'daki diplomatların yaşadıkları rahatsızlıkların semptomlarının birbiriyle tuttuğunu açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı baş dönmesi, baş ağrısı, kulak çınlaması, yorgunluk, görme problemi, duyma kaybı ve uyuma güçlüğü gibi şikayetleri olan diplomatik personelinden derhal bulundukları kentteki diplomatik misyonlardaki sağlık ekibine başvurmalarını istedi.
DW,AP,AFP,dpa/AG,CÖ,HS
© Deutsche Welle Türkçe
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