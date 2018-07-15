ABD'li istihbarat şefinden Rusya'ya eleştiri

Coats, Rusya'yı siber saldırılarda "en saldırgan yabancı aktör" diye tanımladı.ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki’deki görüşmesi öncesinde açıklama yaptı. Washington'daki bir etkinlikte konuşan Coats ABD'ye siber saldırı tehdidinin "kritik bir noktaya ulaştığını" söyledi.

Coats, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'yi siber saldırılar söz konusu olduğunda "en korkunç saldırganlar" diye tanımladı. Coats, "En saldırgan yabancı aktör kuşkusuz Rusya" dedi. Dijital altyapıya her gün saldırı düzenlendiğini belirten Coats, şirketler, resmi daireler ve altyapıların hedef alındığını ifade etti. Coats, "Saldırılar seçimler olsun ya da olmasın bağımsız demokrasiyi her gün zayıflatıyor" dedi.

Amerikan yargısı geçen cuma günü 12 Rus gizli servis çalışanını 2016 yılındaki Amerikan başkanlığı seçim sırasında siber saldırı düzenlemekle suçlamıştı. İddianamede 12 kişi, Hillary Clinton'un seçim kampanyasına dair bilgileri, Demokrat Parti bilgisayarlarındaki bilgiler ve e-mailleri çalmakla suçlanıyor.