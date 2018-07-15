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ABD'li istihbarat şefinden Rusya'ya eleştiri

15.07.2018 15:49 | Son Güncelleme

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats Trump-Putin görüşmesi öncesinde Rusya'yı eleştiren açıklamalar yaptı.

ABD'li istihbarat şefinden Rusya'ya eleştiri

Coats, Rusya'yı siber saldırılarda "en saldırgan yabancı aktör" diye tanımladı.ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Helsinki’deki görüşmesi öncesinde açıklama yaptı. Washington'daki bir etkinlikte konuşan Coats ABD'ye siber saldırı tehdidinin "kritik bir noktaya ulaştığını" söyledi.

Coats, Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'yi siber saldırılar söz konusu olduğunda "en korkunç saldırganlar" diye tanımladı. Coats, "En saldırgan yabancı aktör kuşkusuz Rusya" dedi. Dijital altyapıya her gün saldırı düzenlendiğini belirten Coats, şirketler, resmi daireler ve altyapıların hedef alındığını ifade etti. Coats, "Saldırılar seçimler olsun ya da olmasın bağımsız demokrasiyi her gün zayıflatıyor" dedi.

Amerikan yargısı geçen cuma günü 12 Rus gizli servis çalışanını 2016 yılındaki Amerikan başkanlığı seçim sırasında siber saldırı düzenlemekle suçlamıştı. İddianamede 12 kişi, Hillary Clinton'un seçim kampanyasına dair bilgileri, Demokrat Parti bilgisayarlarındaki bilgiler ve e-mailleri çalmakla suçlanıyor.

İddianame 2017 yılından bu yana iddiaları soruşturan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in soruşturmasına dayandırıldı. Mueller ABD başkanlık seçimlerine Rusya'dan yapıldığı iddia edilen siber saldırıları ve bu saldırılara Trump'ın çalışanlarının dahil olup olmadığı iddialarını soruşturuyor. ABD Başkanı Donald Trump Mueller'n yürüttüğü soruşturması "Cadı avı" şeklinde nitelendirerek eleştirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yarın Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya gelecek. İki liderin yapacakları görüşmede ABD'nin Rusya'ya yaptırımları, Suriye savaşı, Kuzey Akım 2 doğalgaz projesi gibi konuları ele alması bekleniyor. Rusya'nın 2016'daki ABD başkanlık seçimlerine siber saldırılar düzenleyerek seçimleri manipüle ettiği iddiaları, iki ülke arasında gerginliğe yol açmıştı.

AFP / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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