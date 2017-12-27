HABER

ABD'li kadına noel hediyesi: 284 milyar dolar elektrik faturası

27.12.2017 09:18 | Son Güncelleme 3 saat önce

Pensilvanya eyaletinde yaşayan bir kadın, son ayın elektrik faturasının tam 284 milyar dolar geldiğini görünce şaşkına döndü. Faturada bir hata olduğu anlaşıldı ama Horomanski hiç unutmayacağı bir Noel hediyesi almış oldu.

BBC

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir kadın, posta kutusuna bırakılan elektrik faturasına baktığında şaşkına döndü: Son ayın elektrik faturası, tam 284 milyar dolar gelmişti.

Erie şehrinde yaşayan Mary Horomanski isimli kadın, bu miktarı Kasım 2018'e kadar ödemesi gerektiğini gördüğünde, ikinci bir şok yaşadı.

Faturada bir hata olduğunu anladığında ise ilk iş, elektrik şirketini aradı.

Elektrik şirketi, gerçek tutarın 284.46 dolar olduğunu söyleyerek kadını rahatlattı.

Erie Times-News gazetesine konuşan Horomanski, "Şaşkınlıktan ne yapacağımı şaşırdım. Noel için kurduğumuz ışıklandırmalardan dolayı mı böyle oldu diye de düşündüm" dedi.

Şirketin sözcüsü Mark Durbin ise, hatanın nereden kaynaklandığını anlayamadığını söyledi. Faturada Aralık ayındaki ilk ödemenin 28,176 dolar olduğu, toplam borcun ise 284,460,000,000 dolar olduğu yazıyordu.

"Hayatımda hiç bu kadar sıfırlı bir fatura görmemiştim" diye konuşan Durbin, hatayı bildirdiği için müşterileri Horomanskiye'de minnettar olduklarını söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Hande Yener, Seren Serengil'in üstsüz fotoğrafını paylaştı!

AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

AK Parti'de büyük kriz! Abdullah Gül'e flaş yanıt

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Adnan Oktar'ın dostu İsrailli milletvekilinden olay Erdoğan sözleri

Adnan Oktar'ın dostu İsrailli milletvekilinden olay Erdoğan sözleri

Son dakika: İstanbul Bağcılar'da patlama

Son dakika: İstanbul Bağcılar'da patlama

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

Kadın öğretmenden öğrenciye sınıfta şiddet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kraliçenin Noel konuşmasındaki fotoğrafının ardından dedikodular patladı

Kraliçenin Noel konuşmasındaki fotoğrafının ardından dedikodular patladı

PISA direktörü Andreas Schleicher: Türkiye bilgiyi pratiğe geçirmeyi öğrenmeli

PISA direktörü Andreas Schleicher: Türkiye bilgiyi pratiğe geçirmeyi öğrenmeli

Sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edildi

Sahte içkiden ölenlerin cenazesine gelenlere aynı içki ikram edildi

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Son dakika! Rus basınından çok kritik Türkiye iddiası!

Son hamlenin ardından ortaya çıktı! işte Türk üçgeni...

Son hamlenin ardından ortaya çıktı! işte Türk üçgeni...

Avusturya Başbakanı Kurz: Ülkemde Siyasal İslam'a yer yok

Avusturya Başbakanı Kurz: Ülkemde Siyasal İslam'a yer yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.