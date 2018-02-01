ABD'li komutandan kriz yaratacak açıklama: Destek vermeye devam edeceğiz

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, Suriye ve Irak’a ziyaretinin ardından bölgeden bir grup gazetecinin sorularını telekonferansla yanıtladı. CENTCOM’un Florida’daki merkezinde gerçekleştirilen basın toplantısında, General Votel, Türkiye’den hayli tepki çekecek bir açıklamayla başladı; aralarında PKK’nın Suriye kolu YPG’nin de yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) ölenleri andı. Votel, ölen SDG’lilerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“DEAŞ’la mücadelede ortaklarımızın gösterdiği inanılmaz fedakârlığın altını çizmeliyiz. Irak ordusundan ve SDG’den binlerce kişi önemli şehirleri özgürleştirirken ya öldü ya yaralandı. Birkaç gün önce Rakka’daydım ve şiddetin boyutunu ilk elden gördüm. Bu çabanın çoğunu sahadaki ortaklarımız gösterdi ve kanlarını döktü. Hepimiz, küresel toplum onlara minnettar olmalı.”

"BÖLGEDE İSTİKRARI SAĞLADIKÇA DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ"

Habertürk'te yer alan habere göre, Votel’e Türkiye’nin Afrin’deki operasyonuna rağmen Suriye’de YPG’yle işbirliğinin sürüp sürmeyeceği soruldu. Votel, çok net bir şekilde “Evet” yanıtını verdi: