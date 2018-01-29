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ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

DÜNYA HABERLERİ | 29.01.2018 11:15 | Son Güncelleme 4 saat önce

Ajanslardan son dakika habere göre; ABD'li general Joseph Votel, ABD'nin Menbiç'ten ayrılmayı düşünmediğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin terör örgütüyle bağının derhal kopması gerektiğini ve Menbiç'ten çekilmeleri gerektiğini ifade etmişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, CNN International'a yaptığı açıklamada Menbiç'ten ayrılmayı düşünmediklerini açıkladı.

ABD, Fırat Nehri'nin batısındaki şehirde YPG'li teröristlerle işbirliği yapıyor ve silah veriyor. Türkiye sınırına yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Menbiç'e YPG'liler 2016 yazında yerleşti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, cumartesi yaptığı açıklamada "Bir terör örgütüyle ABD'nin bağını koparması gerekiyor. Ve onlara da tamamen silahı bıraktırması gerekiyor. Kendi verdikleri silahları geri alması gerekiyor. Münbiç'ten (Menbiç) derhal çekilmeleri gerekiyor" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Son dakika Menbiç

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Okuyucu Yorumları 66 yorum
istesende istemesende membiçten çı-ka-cak-sın yoksa hem terörüstlere hem askerlerinize mezar olur
Canınız nasıl isterse sizede vururuz o zaman darmadın olursunuz,okyanusun ötesindede olsanız tuzlabuz ederiz sizide
Rusya yı vurmaya cesaret edemedin ABD yi mi vuracaksın ? iyi düşündün mü ? son kararın mı ? sende cephede var mısın, yoksa millete gaz mı veriyorsun burdan? peki neyle yapacaksın bunu ?
@agokbayrak0834 HER KİM TÜRKİYE ÜZERİNDE OYUN KURUP KİMLERDE ALET OLUYORSA ALLAHIN GAZABI ÜZERİNE OLSUN.
@agokbayrak0834 peki sen kimsin türkiyedemi yaşıyorsun yoksa abd demi sen kimin uşaklığını yapıyon türk olmadığın kesin de ne olduğunu bilemedim
hiç önemli degil çekilmeyin sizinde sonunuz bu hainler gibi olacak terörüst devlet. zaten orta dogunun ve dünyanın başının belası olan adi barbar köpekler.bundan böyle hiç bir a b d li rahat gezemeyecek hiç bir yerde bunların sorumlusu siz olacaksınız bunu olmayan beyninize sokun.
zaten kalleşler ama rabbimin de bir hesabı olacakdır.Korkmuyoruz
AKEPE EHMMMM EHMM ZATEN BİZDE ÖYLE DEMEMİŞTİK MODUNA GİRER ŞİMDİ.
sizde bunu yediniz
Adamları ülkemizin içinden çıkaramıyoruz önce incirlikten başlayın
sorun degil biraz fazla ceset torbasi gotururuz oraya
@gunesin_dogusuu he, membiç girişindeki amerikan uçaksavarları bize izinsiz fırsat tanıyacak. tamam girelim ama şu gaza gelip yorumlarla internetten vatan kurtarmayın
@modteam1 sende o kadar korkak olma gör bak gün içinde kaç defa değişecek o beyanat
Rabbiminde bir hesabı vardır. Ey amarika sen den korkmutoruz çünkü allah bizimle
hadi hayırlısı,sonumuz yaklaşıyor o silahları boşuna getirmediler burnumuzun dibine.
@ahmetozgur2011 korkaknların sonu yaklaşıyor
ALÇAK HAİN AMERİKALILAR NE İŞİNİZ VAR SURİYEDE MÜNBİÇTE DEFOLUN ORTADOĞUDAN ÇEKİLMEYECEKMİŞ ÇEKİLMEDE GÖR EBENİNKİNİ
80 Milyon Hazır bekliyor sıkıntı yok bu karşılaşma birgün zaten olacak ha bugün ha yarın Amerika sadece Türkiyenin düşmanı değildir dünya da birçok ülkenin düşmanıdır böyle bir durumda yanlız kalmayacağımızı düşünüyorum
o zaman Kürecik ten Ardından da İNCİRLİK ten çekilirsiniz
ordu Dediğin şey parayla değil yürekle kurulur abd bunu sana membiç tede göstercez .....
yer yüzünde bertaraf ol abd
Afrin dan sonraki süreç çok sıkıntılı. Çok akıllı ve dikkatli hareket etmemiz gerekiyor..
İYİ CUMHURBAŞKANIMIZ GERİ ADIM ATMAYACAK EZİP GEÇECEK OZAMAN SİZLERİDE :)
Çekilmeyin de görelim. Reis size kainatı dar eder. Bakmayın siz bugüne kadar sizinle müttefikti, askerimizin başına çuval geçirdiniz, onurumuzu ayaklar altına aldınız ama artık devir değişti !!!
Gerekiyor kelimelerine bir tanede benden " incirlik üssünün kapanması gerekiyor "
@jnecode O ZAMAN RUSYAYI NASIL DURDURACAN ENİŞTE.
@bizedogrugerekli_2017 Kayınço rusya boş mesele !
ABD TERÖRÜN SOYSUZ BESLEYİCİSİ SİZİ DE GÖMERİZ SALYALI KAN EMİCİ YARATIKLAR SÜRÜSÜ SİZİN GİBİ KÖPEKLRİ KULLANAN SOYSUZLAR GERÇEK ORDU GÖRÜNCE KAÇACAK DELİK ARARSINIZ SOYSUZ SALYALI YARATIKLAR SÜRÜSÜ BEKLEYİN GELECEĞİZ
@eylence_2006 KALORİFERİN BAŞINDA İŞKEMBE DOĞRUYON SEN .HHAHAAAA.
@bizedogrugerekli_2017 SİZİN GİBİ MANDACI UŞAKLAR LEŞ OLARAK GEBERİR İMANLI İNSANLAR ŞEHİT OLUR TARİHİNİ BİLMEYEN ZAVALLI UŞAK EN SON KURTULUŞ SAVAŞINDA DA BAZI SENİN GİBİ UŞAKLAR TESLİM OLMAYI BEKLERKEN BU TÜRK MİLLETİ TÜM DÜNYAYA KAFA TUTARAK PİSLİKLERİ DENİZE DÖKEREK GEREĞİNİ YAPTI SOYSUZ MANDACI UŞAKLARDA MEMLEKETİ PARSELLEDİ
3 dünya savaşına az kaldı
@ahmet_1993_freat çok meraklısın 3 dünya savaşına
@ahmet_1993_freat amerikayı mı bombalayacan atarsa atomu 10 yıl ot çıkmaz ülkede.
Burada klavye başında destanlar dökenler gerçek hayat ve siyaset pc ve cep telefonunda göründüğü gibi değil fazla sıkmayın abd menbiçten çekilecekse bunu asarım keserim işleri ile değil akıl ile yaptıracak hükümet bilinçli ve doğru politika ile yoksa sizin gibilere kaldıysa bu iş yandı memleket....
@vehbi1974 aynen coşmayın adamlar bir bomba bırakır tüm türkiye şehit olur.gerçekçi olun abd ye kafa tutacak güçte değiliz.milliyetçilik cahillik değildir.sonra kim verecek şehitlerin hesabını
kendileri bilirler terör unsurlarının hepsi temizlenecek hem munbiç hem idlip her yer temizlenecek fıratın batısı doğusu
seferberlik ilan edilsin gidelim başvuralım ne oluyorsa olsun
Ey abd türk askeri aslan gibi kükredi mi sahip olduğu iman onu şahlandırır,durdurulamaz... gözü şehadetten başka bir şey görmez... yanlış yapma.. sen de yanarsın....Allah askerimizin yardımcısı olsun..amin
Tıpış tıpış çekilirsiniz, yeterki hükümet samimi olsun, maalesef hükümet 2011-12-13-14 yılları boyunca kuzey suriyede tarihi görevini yapmadı, sırf seçimleri kazanabilmek için içeride kürt-dışarıda abd ve batı desteğini kaybetmemek için göz yumdu,artık taşınamaz boyuta gelince operasyon da karar kılndı, menbiçe gelince,akçakaladen girersin menbiçin bir anlamı kalmaz,resulayından girersin olur biter.911 km sınır var nerden girersen abd.planına hançerdir.Yeterki hükümet kararlı dursun.ABD.den zarrap davasından ciddi ceza geleceğini anlayan akp.bu işlere girişti.Hayırlı olsun.
bir karar ver ne dediğine.... üç ayrı ve birbirine ters şey söylüyorsun...
AMERİKA SAVAŞIR BIRAKMAZ ORADA BÜYÜK ORTADOGU PROJESİ VAR ÇEKİLMEZDE BENCE
onun ortadogu projesi varsa bizimde kizil elma projemiz var. eşşşeerkk gibi cekilecek.
çekilmesinler. ezer geçeriz
Buyur burdan yak..
Seve seve cekileceksiniz olum seve seve yoksa basiniza gelecegi iyi biliyorsunuz
yahu siz hala abd müftetiyimizmi diyosunuz
çekilmesseniz sizide vurmaya muktedir bi ordumuz var zındık kafirler.
ordu Dediğin şey parayla değil yürekle kurulur bunu sana membiçtede göstercez .....
bunlar kendilerini ne sanıyorlar kalırsan kal sonucuna katlanmayı göze alman lazım terörist amerika
incirlikten çekil diyemiyorsunuz değil mi?
Derhal TÜRKİYE nin Rusya ile işbirliğine girip ypg/pkk nın işid ile işbirliklerini belgeleyip abd ninde bu işin içinde olduğunu bütün ortamlarda dile getirip belgeleriyle dünyaya duyurması gerekir. Bu aradada afrin harekatı biter sonrada menbiçe girilir.
Mst. Joseph Votel (usa) Walla .ike .ike çıkacaksın o Menbiç ten, yoksa bizim oğlanlar belleyecek bir tarafınızı .. benden söylemesi ..;) Dünya çapında düşmekte olan trendin eğer ki Menbiç te kalırsan daha da rezil seviyelere gerileyecek .. yine benden söylemesi canım ;)
ordu Dediğin şey parayla değil yürekle kurulur ABD bunu sana membiç tede göstercez .....
Demekki neymiş pkk ypg ışid den sonra sırada Coniler varmış.onları hallettikten sonra sizin conileride hallederiz kardeş merak etme.Leşlerinizi gömmek için PAPAZ göndermeyi unutmayın haaa.
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