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ABD’li Kongre Üyesi Yargı Yolunda

08.08.2018 18:12 | Son Güncelleme

New York eyaletinden Cumhuriyetçi Kongre üyesi Christopher Collins hakkında borsa sahtekarlığı suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Collins, yasadışı borsa ticareti yapmak için bir biyoteknoloji şirketi hakkında içerden bilgi alıp kullanmakla suçlanıyor

ABD’li Kongre Üyesi Yargı Yolunda

New York eyaletinden Cumhuriyetçi Kongre üyesi Christopher Collins hakkında borsa sahtekarlığı suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Collins, yasadışı borsa ticareti yapmak için bir biyoteknoloji şirketi hakkında içerden bilgi alıp kullanmakla suçlanıyor.

Kongre üyesi hakkındaki iddianame New York’ta açıklandı.

İddianamede Collins’le birlikte biri oğlu diğer iki kişiye de komplo, elektronik sahtekarlık ve diğer suçlamalar yöneltiliyor.

Savcılar, suçlamaların, merkezi Avustralya’nın Sydney kentinde bulunan ve Yeni Zelanda’da da ofisleri olan bir biyoteknoloji şirketi hakkında içerden bilgi toplama çabasıyla ilgili olduğunu belirtiyor.

İddianameye göre, davalılar Innate Immunotherapeutics Limited tarafından yürütülen testlerin sonuçları hakkında erken bilgi almaya çalıştı.

Şirket, İkincil İlerleyici MS olarak bilinen sinir sistemi hastalığının tedavisi için bir ilaç geliştirdi.

Kongre üyesi Collins hakkındaki suçlamaları reddetti.

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