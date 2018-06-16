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ABD’li öğrenciler protesto turuna çıktı

16.06.2018 14:32 | Son Güncelleme

ABD’nin Florida eyaletinde yaşanan okul katliamından kurtulan öğrenciler silah yasasının sertleştirilmesi talebiyle ülke genelinde protesto eylemleri başlattı.

ABD’li öğrenciler protesto turuna çıktı

Gösterilerin ilk adresi Chicago’ydu.ABD'nin Parkland kentinde gerçekleşen ve 17 kişinin öldüğü okul katliamından kurtulan öğrenciler bireysel silahlanmaya karşı ülke çapında protesto eylemleri başlattı. İlki Cuma günü Chicago'da yapılan eylemler 20 eyalette 50 farklı yerde düzenlenecek. Öğrenciler otobüsle kentten kente giderek silah yasasının sertleştirilmesini talep edecek ve genç seçmenlerden ABD Kongre seçimlerinde oy kullanmak için kayıt yaptırmalarını isteyecek.

Tur, silahlı şiddetin yoğun yaşandığı bir kent olması nedeniyle Chicago'dan başladı. Bu yıl 950 silahlı saldırı vakasının yaşandığı Chicago'da 220'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Chicago'daki ilk eylemde Parkland öğrencileri sadece kamuoyunda ses getiren okul katliamlarına değil günlük silahlı şiddet olaylarına da dikkat çekmek istediklerini söyledi.

ABD'de her yıl yaklaşık 30 bin kişi silahlı şiddet olaylarında hayatını kaybediyor.

Parkland'daki saldırıdan kurtulan öğrencilerden Kyrah Simon binden fazla gösterici önünde yaptığı konuşmada "Seslerimiz ve sesleriniz her şeyden daha güçlü bir biçimde birleşti" dedi. Gösteride Chicago'dan öğrenciler de söz aldı. Kardeşi bir kilisenin otoparkında öldürülen Trevon Bosley "Chicago'da her gün insanlar hayatını kaybediyor, hem de herhangi bir şey yanlış yapmadıkları halde" dedi.

Gösteriye şarkıcı ve oyuncu Jennifer Hudson ve Chicagolu rap sanatçısı Chance The Rapper gibi ünlü isimler de katılarak destek verdi. Ünlü hiphop grubu The Black Eyed Peas'ten Will.i.am "psikopatların savaş silahlarıyla ortada dolanmaması için düzgün silah yasalarına" ihtiyaç olduğunu söyledi.

Parkland öğrencileri Cumartesi günü muhafazakar bir nüfusa sahip olan Naperville'de bir gösteri düzenleyecek. Kansas, Iowa ve Wisconsin gibi eyaletlerin de öğrencilerin programında yer aldığı belirtiliyor.

Parkland'daki saldırı

14 Şubat tarihinde Parkland'daki bir lisede gerçekleşen saldırıda bir öğrenci yarıotomatik bir silahla 17 kişiyi öldürmüştü. Saldırıya tepki olarak Mart ayı sonunda "Hayatımız İçin Yürüyüş" (March For Our Lives) adıyla birçok kentte protesto gösterileri düzenlenmişti. Washington'da Beyaz Saray ile Kongre binası Capitol Hill arasında düzenlenen yürüyüşe 800 binden fazla kişi katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump Amerikan silah lobisi Ulusal Silah Birliği'nin (NRA) 4 Mayıs tarihinde düzenlenen yıllık toplantısında silah yasasının sertleştirilmeyeceğine dair güvence vermişti.

AFP/EC,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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