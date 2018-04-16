ABD'li Papaz hakkındaki dava başlıyor

Savcılık, Brunson hakkında 35 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'un yargılanmasına bugün başlanıyor. 2016 yılında tutuklanan Protestan din adamı iki terör örgütünü desteklemekle suçlanıyor. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Brunson "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "casusluk yaptığı" suçlamasından ise 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.
Papaz Brunson öncelikle, 2016 yılındaki darbe teşebbüsünden sorumlu tutulan "Fethullah Gülen yapılanmasının üst düzey yöneticileriyle bağlantı kurmakla" ve "PKK örgütünü desteklemekle" suçlanıyor. Amerikalı Papaz'a isnat edilen suçlar arasında özellikle Kürtlerin yaşadığı bölgelerde "Mesihin Kürdi Kilisesi"ni kurmak için sistematik çalışma yapmak da bulunuyor.
Brunson'un tutuklanması Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açmıştı. Washington tutuklandığından beri Brunson'un serbest bırakılması için girişimlerde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan Fethullah Gülen'in Brunson ile takas edilmesini önermişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert öneriye, "Böyle bir yola gireceğimizi hayal bile edemiyorum" şeklinde yanıt vermişti.
Türk medyasındaki haberlere göre, Papaz Andrew Craig Brunson, önce "misyonerlik" faaliyeti yürüttüğü gerekçesiyle sınır dışı edilmek istenmiş, ardından gizli tanık ifadesiyle Gülen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9 Aralık 2016’da tutuklanmıştı.
DW, afp/AG, BÖ
© Deutsche Welle Türkçe
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