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ABD'li papazın tutukluluğunun devamına karar verildi

18.07.2018 19:12 | Son Güncelleme

Türkiye'de casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan ABD‘li papaz Andrew Brunson'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

ABD'li papazın tutukluluğunun devamına karar verildi

Türkiye'de "askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" iddialarıyla yargılanan ve hakkında 35 yıl hapis istenen ABD'li papaz Andrew Craig Brunson’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın bugün görülen üçüncü duruşmasında tanıkların dinlenmesine devam edildi. Hakkındaki iddialarla ilgili duruşmada söz alan Brunson dha'nın haberine göre "Kürtçe İncil bastırmadık, dağıtmadık. Özellikle Kürtlere özel ilgi gösterdiğimiz ve Türkleri arka planda tuttuğumuz doğru değil. Bunu reddediyorum. Kilisede kimseye ayrıcalık yok. Biz görev verirken, Tanrı'ya yakın mı, adanmışlık var mı ona bakıyoruz" diye konuştu.

Brunson "Çoğu kişi tehdit etti beni ama terk etmedim. Çünkü kurtarıcı bir görev ihsan etti. Hakkımda çok şey söylendi. FETÖ'cü, PKK'lı. Bunlara karşıyım. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne inanıyorum ve destekliyorum. Benim hakkımda yalan söyleyen ve yalancı tanıklık yapanları affediyorum" dedi.

Mahkeme, avukat İsmail Cem Halavurt'un, müvekkilinin tahliye edilmesi talebini reddederek Brunson’ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 12 Ekim'de görülecek.

ABD: Hayal kırıklığına uğradık

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett, mahkemenin kararından dolayı "hayal kırıklığına" uğradıklarını açıkladı. "İddianameyi okudum. Üç duruşmaya katıldım" diyen Kosnett "Papaz Brunson'ın herhangi bir suç ya da terör faaliyetinden dolayı suçlu olduğuna dair herhangi bir belirti olduğuna inanmıyorum" diye konuştu.

Kosnett "Hükümetimiz onun durumundan, diğer Amerikan vatandaşlarının ve OHAL koşulları altında tutuklanan ABD diplomatik misyonunun Türk yerel çalışanlarının durumundan derin endişe duymaktadır" açıklamasını yaptı.

ABD'li diplomat "Hem Türkiye'nin inanç toplulukları için bir liman olma konusundaki geleneksel rolü hem de Türkiye’nin yasal geleneklerine büyük saygı duyuyoruz. Bu davanın bu geleneklerle bağdaşmadığına inanıyoruz" dedi.

Yirmi yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan ve 9 Aralık 2016’da tutuklanan ABD'li protestan din adamı Brunson, Fethullah Gülen yapılanmasının üst düzey yöneticileriyle bağlantı kurmakla ve PKK'ya destekle suçlanıyor. Brunson hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "casusluk yaptığı" suçlamasından ise 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

ABD'li papazın tutuklanması Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu. ABD Başkanı Donald Trump, Brunson'ın serbest bırakılması için Twitter'dan çağrı yapmıştı. "Onun için casus diyorlar. Ben ondan daha çok casusum" ifadesini kullanan ABD Başkanı, papazın "ait olduğu mükemmel ailesine geri dönmesine izin verilmesini" umduğunu belirtmişti.

AP, Reuters / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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