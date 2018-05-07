ABD'li Pastör Brunson'ın davası 18 Temmuz'a ertelendi

İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Pastörü Andrew Craig Brunson'ın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, duruşması 18 Temmuz'a ertelendi.

İzmir'in Aliağa İlçesi'nde görülen ikinci duruşmada bir gizli tanık Brunson'ın "Hristiyan bir Kürt devleti" kurmaya çalıştığını iddia etti. Gizli tanık Brunson'ı ABD Ordusu'nun Suriye'de YPG'ye silah yardımı yapması için de koordinat sağlamakla suçladı.

Brunson ise "utanç verici ve iğrenç" olarak nitelediği suçlamaları bir kez daha reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bizzat Türkiye'den iadesini talep ettiği Brunson hakkında 35 yıl hapis cezası isteniyor.

"Suriyeli mültecilere yardım ediyorum, 'PKK'ya yardım ediyorsun' diyorlar"

İddianamede Brunson'ın hem Fethullah Gülen Cemaati hem de PKK adına suç işlediği, Gülen yapılanmasına üye bazı isimlerle de görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

2. duruşmada ifade veren gizli tanıklar da benzer iddialara yer verdi.

Brunson ise "Ben Suriyeli mültecilere yardım ediyorum, onlar 'PKK'ya yardım ediyorsun' diyor. Bir kilise kuruyorum, hemen 'Gülen'den yardım alıyorsun' diyorlar." sözleriyle iddiaları reddetti.