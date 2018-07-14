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ABD'li profesörden Alman polisine ağır suçlama

14.07.2018 17:19 | Son Güncelleme

Almanya'nın Bonn kentinde antisemitist saldırıya uğrayan ABD'li bir profesör, yanlışlıkla saldırgan sanılıp şiddete maruz kalınca Alman polisine ağır suçlamalarda bulundu.

ABD'li profesörden Alman polisine ağır suçlama

Almanya'nın Bonn kentinde antisemitist saldırıya uğrayan ABD'li profesör Jitzchak Jochanan Melamed, uğradığı saldırının ardından yaşananlarla ilgili Alman polisine yönelik ağır suçlamalarda bulundu.

ABD'li profesör Melamed, 12 Temmuz'da 20 yaşındaki Filistin kökenli bir Alman vatandaşının sözlü ve fiziksel saldırısına uğramıştı. Saldırgan, profesörün başındaki kipasını vurup yere düşürmüş, profesörü itip, ona vurmuştu. Olay yerine gelen polis memurları ise önce ABD'li profesör Jitzchak Jochanan Melamed'i saldırgan sanmış, profesörü etkisiz hale getirmiş ve yüzüne vurmuştu.

Olayın anlaşılmasının ardından polis profesörden birçok kez özür dilemiş, ancak yapılan basın açıklamasında "Melamed'in uyarılara yanıt vermediği ve polise direndiği" ifadelerine yer verilmişti.

Jitzchak Jochanan Melamed ise polisin söz konusu suçlamalarını reddetti. Polis memurlarının doğrudan üzerine geldiğini belirten Melamed, direnme şansı olmadığını, zorlukla nefes alabildiğini savundu. Polisin kendisini kelepçelediğini belirten profesör, onlarca kez de yüzüne vurduğunu söyledi. ABD'li profesör Emniyet Müdürlüğü'nde polis memurlarının saatlerce kendisini şikayette bulunmaktan vazgeçirmeye çalıştıklarını da kaydetti. Polis memurlarından birinin Melamed'in eline dokunduğunu, profesörü o yüzden etkisiz hale getirdikleri şeklindeki açıklamasını ise Melamed, "Tamamen yalan" şeklinde yanıtladı. Melamed polis memurlarının profesörün kendilerini suçlaması halinde, profesörü kendilerine direnmekle suçlayacakları tehdidinde bulunduğunu savundu.

"Korkunç ve üzücü yanlışlık"

Jitzchak Jochanan Melamed, Bonn Emniyet Müdürü Ursula Brohl-Sowa'nın kendisiyle görüşmesinin nedeninin de bir Amerikan üniversitesinde profesörlük yapması olduğunu iddia etti. Melamed Alman toplumunda alt seviyede biri olsa kimsenin konuyla ilgilenmeyeceğini ve şikayetine inanmayacağını savundu.

Bonn Emniyet Müdürlüğü'nün verdiği bilgilere göre Emniyet Müdürü Ursula Brohl-Sowa, olayın ardından Melamed ile kişisel olarak görüştü ve "yapılan korkunç ve üzücü yanlışlıktan" dolayı kendisinden özür diledi. Olayın detaylı olarak incelendiğini belirten Brohl-Sowa bu tür yanlış anlaşılmaların önlenmesi için de mümkün olan her şeyin yapılacağını belirtti.

Melamed'i yaralayan polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın tarafsız bir şekilde yürütülebilmesi için olay Köln Emniyet Müdürlüğü'nde incelenecek.

Jitzchak Jochanan Melamed Funke-Media Grubu'na yaptığı açıklamada "Bir antisemitizm sorununuz olduğu açık, ancak aynı zamanda bir polis şiddeti probleminiz de var" şeklinde konuştu.

dpa, epd/ BW,SÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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