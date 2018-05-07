ABD’li Rahip Brunson: ‘Suçlamalar Utanç Verici’

İzmir’in Aliağa İlçesi’nde yapılan duruşmada Brunson, "Benim hayatımı adadığım hizmetlerim şimdi tersine döndü. Hiçbir zaman Hz. İsa’nın hizmetinde olmaktan utanmadım ancak bu iddialar utanç verici ve iğrenç" diye konuştu.

Gizli tanıklardan biri Brunson’ı, Hıristiyan Kürt devleti kurmaya çalışmakla ve ABD’ye Suriye’nin kuzeyindeki Kürt YPG unsurlarına silah verilmesi için koordinat sağlamakla suçladı.

Brunson gizli tanıkların ifadelerini "Ben Suriyeli mültecilere yardım ediyorum, onlar ‘PKK’ya yardım ediyorsun’ diyor. Bir kilise kuruyorum, hemen ‘Gülen’den yardım alıyorsun’ diyorlar" sözleriyle eleştirdi.

Brunson, 2016’da Türkiye’de askeri darbe girişimi yapmakla suçlanan Brunson, Fettullah Gülen’le ve PKK’yla bağlantısı olduğu iddialarını reddetti. 2016’dan bu yana hapiste yargılanmayı bekleyen Amerikalı rahip, 20 yıldan uzun süredir Türkiye’de yaşıyordu.

Türkiye’de terör ve casuslukla bağlantılı suçlar nedeniyle 35 yıl hapsi istenen Amerikalı rahip Andrew Brunson, hakkındaki suçlamaları reddetti. Brunson hakkındaki suçlamaların “utanç verici” ve “iğrenç” olduğunu söyledi.

Başkan Donald Trump, Brunson’un ilk kez mahkeme karşısına çıktığı geçen ay attığı Tweet’te rahibin sebepsiz yere yargılandığını söylemişti.

Trump: “Brunson casussa ben ondan daha casusum”

Trump, “Brunson’a casus diyorlar ancak ben ondan daha casusum. Umarım ait olduğu yere, evine, güzel ailesine dönmesine izin verilir!” ifadelerini kullanmıştı.

Davayı izleyen Amerikan Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu Başkan Yardımcısı Sandra Jolley de Brunson’un serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Jolley, "Andrew Brunson’un hapiste geçirdiği her gün Türkiye’nin,sadece Amerika’nın değil tüm dünyanın gözünde itibar kaybetmesi anlamına geliyor" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Washington’dan gelen rahibin serbest bırakılması çağrılarına Türkiye’nin hukuki sürece müdahale edemeyeceğini ve mahkemenin sonucunun beklenmesi gerektiğini söyleyerek yanıt verdi.

Suçlamalar gizli tanıklara dayandırılıyor

Brunson’un Gülen ve PKK ile bağlantılı olmaktan suçlu bulunması halinde 15 yıl hapsi, din adamı kisvesi altında devlet sırlarını elde ederek siyasi ve askeri casusluk amacıyla kullanmaktan suçlu bulunması halinde de 20 yıl hapsi isteniyor.

Brunson hakkındaki suçlamalar - üçü gizli olmak üzere - tanıklara ve dijital delillere dayandırılıyor.

