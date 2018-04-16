ABD'li rahip hâkim karşısında: Kiliseme siyaset sokmadım

Hakkındaki suçlamaları reddeden Brunson, "Siyasetle ilgim yok. Kiliseme hiçbir zaman siyaset sokmadım" dedi.İzmir'deki Diriliş Kilisesi'nin rahibi Andrew Craig Brunson, 16 aylık tutukluluğun ardından bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davada Brunson, kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt veriyor. Tüm savunmasını Türkçe yapan Brunson'a yönelik suçlamaların başında Türkiye'de kilise açabilmek için Gülen yapılanmasına mensup kişilerle iletişime geçtiği iddiası yer aldı. 2004 yılından beri dernek adı altında faaliyet gösterdiklerini söyleyen Brunson, bu konuda kimsenin yardımına ihtiyaçları olmadığını savundu. ABD'li papaz, cezaevine girene dek hiçbir Gülen yapılanması mensubu ile tanışmadığını ve teması olmadığını da sözlerine ekledi. Cezaevine ilk girdiğinde Gülen yapılanması mensuplarıyla aynı koğuşa koyulduğunu aktaran Brunson, "O zaman birkaç FETÖ mensubu ile tanıştım" dedi. "Kiliseme hiçbir zaman siyaset sokmadım" "Askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" suçlamalarıyla yargılanan Brunson'a yöneltilen sorular arasında Diriliş Kilisesi'nde neden Kürtlere özel Kürtçe ayin yapıldığı da vardı.

Toplam 35 yıl hapis talebiyle yargılanan Brunson, 2014 yılında Afrin ve Kobani'nin IŞİD tarafından alınmasının ardından bölgedeki nüfusun büyük ölçüde Türkiye'ye göç ettiğini, aralarında Hristiyanların da olduğu bu kişiler için Kürtçe ayin yapıldığını söyledi. Brunson, daha sonra Arap mültecilerin de gelmesi ile ayinlerin Arapça yapıldığını anlattı. İran'dan gelen mültecilere de kapılarını açtıklarını söyleyen Brunson, bu nedenle zaman zaman Farsça ayin de yapıldığını aktardı. Kilise üyelerinin ağırlıklı olarak Türk olduğunu söyleyen Brunson, "Benim siyasetle bir ilgim yok, kiliseme de hiçbir zaman siyaset sokmadım" diye konuştu. Kilisesinde gizli bir odada PKK yanlısı faaliyetler yürütüldüğü ve dini seminer adı altında da PKK propagandası yapıldığı iddiaları da Brunson'a soruldu. ABD'li papaz, bu iddiaları da yalanladı. Kilisede gizli bir oda olmadığını söyleyen Brunson, verdikleri tüm seminerlerin de kaydedildiğini belirtti. ABD'li rahibe "Tek adam" sorusu Mahkeme başkanı ilk duruşmada Brunson'ın attığı bir SMS üzerinde özellikle durdu. Darbe girişiminden altı gün sonra Brunson'ın iletişimde olduğu Dan adlı arkadaşına attığı bu SMS'te "Tek adam yönetimi ivme kazanacak" diye yazdığı belirtildi. ABD'li papaza bu ifade ile neyi kastettiği sorusu yöneltildi.

Mesajın tercümesini kabul etmeyen Brunson, siyasi değil ruhani bir kasıt olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı bunun üzerine Brunson'a "Sen askeriyenin Türkiye'ye demokrasi getireceğine mi inanıyorsun?" sorusunu yöneltti. Brunson, "Ben 'Darbe başarısız oldu, kötü oldu' diye bir şey demiyorum. Türkiye sarsıldı ama iyi şeyler olacak demek istiyorum" sözleri ile yanıt verdi. Brunson ağlayıp fenalaştı Savunması gün boyunca devam eden Brunson, duruşmada verilen öğle arasının ardından ağlama krizi geçirdi. Mahkeme heyetine daha önce Şakran Cezaevi'nde yedi ay kaldığını, bu sırada ruhsal bunalım geçirdiğini söyledi. ABD'li rahip, intihar eğilimi nedeniyle ilaç kullanmaya başladığını da aktardı. Mahkeme nedeniyle yeniden Şakran'a getirildiğini söyleyen Brunson, "Yalvarıyorum beni Buca'ya geri gönderin" dedi. ABD'li heyet duruşmayı izledi Davayı izleyenler arasında ABD'nin din işlerinden sorumlu elçisi Sam Brownback ve senatör Thom Tillis de vardı. Duruşmayı izleyen gazetecilere konuşan Brownback, davanın ABD tarafından çok yakından takip edildiğini hatırlattı. Brownback davayı yakından izleyen isimler arasında ABD Başkanı Donald Trump'nın yanı sıra ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve görevi üstlenmeye hazırlanan Mike Pompeo'nun da yer aldığını belirtti. Brownback, "ABD Türkiye'nin dostluğuna büyük önem veriyor. Ancak Brunson burada tutulduğu sürece bu ilişkinin ilerlemesi imkânsız" dedi.