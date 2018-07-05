ABD'li senatörden Suriye uyarısı: Türkiye kendini bataklıkta bulur

Ankara'da geçen hafta AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen, Pazartesi günü de Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kentini ziyaret eden iki ABD'li senatörden Lindsey Graham, Reuters haber ajasına konuştu. Cumhuriyetçi senatör, Kuzey Irak'ı da kapsayan tur kapsamında gittiği bölgedeki Bağdat ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değindi.

Graham, Ankara'daki temaslarında ABD'nin Suriye'den ayrılmasının sonuçlarının "iyi olmayacağını", bu nedenle bölgede kalmalarının Türkiye'nin avantajına olduğunu anlatmaya çalıştığını belirtti. ABD'li senatör, "Suriye'de Türk ordusunun yeni harekâtlara girişmesini de istemezsiniz, aksi takdirde kendinizi bir bataklıkta bulursunuz" diye ekledi.

Çavuşoğlu 4 Temmuz'u işaret etmişti

Ankara ve Washington geçen ay, Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen YPG'nin Menbiç'ten çıkarak Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi konusunda anlaşmıştı. Ankara, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak değerlendirdiği YPG'nin, Fırat'ın batısına geçmesini kırmızı çizgi olarak görüyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaklaşık iki hafta önce yaptığı açıklamada, 4 Haziran'da başlayan bir aylık hazırlık çalışmalarının bitiminin ardından YPG'lilerin 4 Temmuz'dan itibaren Menbiç'ten çekilmeye başlayacağını belirtmişti.