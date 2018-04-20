ABD'li senatörlerden Erdoğan'a Brunson mektubu

Senatörler, Türk hükümetinin, "kanunlara uyan" ve bu yüzden kovuşturma korkusu olmadan Türkiye'de yaşayabilmeleri gereken ABD'li vatandaşların haklarına "saygı göstermesini" sağlayacak bazı önlemler alınabileceğini ifade etti. Ancak ABD'li senatörlerin bu önlemlerin içeriğinin ne olabileceği konusunda detay vermedi.

"Fakat Türk hükümetinin, darbe planlayıcılarına karşı meşru önlemlerin ötesine geçerek Türkiye'nin kendi demokratik gelenekleri ve hukukun üstünlüğüne zarar vermesinden derin rahatsızlık duyuyoruz."

Brunson'ın memleketi North Carolina'dan Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ve Demokrat Jeanne Shaheen'in öncülüğünde yazılan mektupta, Senato'nun Amerikan ve Türk yetkililer arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çabalara destek verdiği belirtildi ancak eklendi:

ABD'deki 66 senatör tarafından imzalanan mektupta, Türkiye'de hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istenen Brunson'ın tutukluluğuna son verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunuldu.

Türkiye'de casusluk suçlamasıyla yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için Washington'dan yapılan çağrılar sürüyor.

Trump: Ben ondan daha casusum

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz günlerde, Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olmakla suçlanan Brunson'ın serbest bırakılması için Twitter'dan çağrı yapmıştı. "Onun için casus diyorlar. Ben ondan daha çok casusum" ifadesini kullanan ABD Başkanı, papazın "ait olduğu mükemmel ailesine geri dönmesine izin verilmesini" umduğunu belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen yıl, Brunson'ın serbest bırakılmasını isteyen Washington'ın taleplerine karşılık, ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yaşayan Fethullah Gülen'in ABD'li papazla takas edilmesini önermişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert öneriye, "Böyle bir yola gireceğimizi hayal bile edemiyorum" diye yanıt vermişti.

Yaklaşık 16 aydır tutuklu olan İzmir'deki Diriliş Kilisesi papazı Andrew Craig Brunson ilk kez geçen Pazartesi günü İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Elli yaşındaki Brunson’a "askeri ve siyasi casusluk" ve "terör örgütü adına suç işlemek" gibi suçlamalar yöneltiliyor. "Türkiye'de kilise açabilmek için Gülen yapılanmasına mensup kişilerle iletişime geçmek" ile de suçlanan Brunson hakkında 35 yıl hapis cezası isteniyor.

İlk duruşmada Brunson’ın tutukluluğunun devamına karar verilirken, bir sonraki duruşma tarihi 7 Mayıs 2018 olarak belirlendi.

DW,rtr/CÖ,EC

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