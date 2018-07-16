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ABD'li siyasetçiler Trump'a ateş püskürüyor

16.07.2018 23:55 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Trump, Helsinki zirvesinde Rus mevkidaşı Putin karşısındaki tutumu nedeniyle ülkesinde ağır eleştirilere hedef oldu.

ABD'li siyasetçiler Trump'a ateş püskürüyor

Eski CIA Başkanı, "Vatan hainliğinden başka bir şey değil" dedi.ABD siyasetinin önde gelen birçok ismi, ABD Başkanı Donald Trump'ı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenlediği basın toplantısındaki tavrı nedeniyle sert bir dille eleştirdi. Trump'ın özellikle de 2016'daki Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddiaları konusunda sessiz kalması tepki topladı.

Cumhuriyetçi Senatör John McCain, Trump'ın basın toplantısını "hafızalardaki en utanç verici ABD Başkanı performanslarından biri" olarak nitelendirdi.

Putin ile Trump arasındaki Helsinki zirvesinin "trajik bir hata" ve ABD Başkanlığı için "dip nokta" olduğunu söyleyen McCain, Trump'ın yalnızca "aciz" değil aynı zamanda "Putin'e karşı koymak için isteksiz" olduğunu belirtti. Trump ile Putin'in "aynı metinden konuşuyormuş gibi gözüktüklerini" ifade eden senatör, Trump'ın "bir tiranı savunmak için bilinçli bir tercih" yaptığını savundu.

Ryan'dan Trump'a yalanlama

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Rusya'nın 2016'da yapılan ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine "hiç şüphe olmadığını" ve Rusya'nın ABD ve dünyanın çeşitli yerlerinde demokrasiyi zayıflatmaya çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.

Ryan, Amerikan istihbarat camiası ve Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğinde hemfikir olduğuna vurgu yaptı. Rusya'nın "ABD'nin en temel değer ve ideallerine düşman olmayı sürdürdüğünü" kaydeden Ryan, Trump'ın Rusya'nın müttefik olmadığını kavraması gerektiğini söyledi.

"ABD için üzücü bir gün"

ABD Senatosu'nda Demokratların lideri olan Chuck Schumer, Trump'ın basın toplantısındaki tavrını "utanç verici bir performans" olarak nitelendirerek eleştirdi. Schumer, "Amerika için üzücü bir gün" yorumunda bulundu.

Schumer, Trump'ın Putin'in 2016 seçimlerine müdahale etmediği yönündeki sözüne güvenmesini "düşüncesizce, tehlikeli ve zayıf" olarak nitelendirdi. Schumer, "Başkan kendisini ülkemizin üzerine koyuyor" yorumunda bulundu.

Demokratların Temsilciler Meclisi'ndeki lideri Nancy Pelosi ise, Trump'ın "Putin'in önündeki zayıflığının" Rusların elinde kendisi hakkında bir koz olduğunu kanıtlar nitelikte olduğunu savundu.

Eski CIA Başkanı: Vatan hainliği

Eski CIA Başkanı John O. Brennan da, Twitter üzerinden konuya ilişkin sert bir açıklamada bulundu. Brennan, "Donald Trump'ın Helsinki'deki basın toplantısı performansı "büyük suç & kusurlu davranışlar" sınırını aşmaktadır. Bu vatan hainliğinden başka bir şey değildir. Trump'ın yorumları yalnızca embesilce değil, kendisi tamamıyla Putin'in cebinde. Cumhuriyetçi vatanseverler: Neredesiniz???" ifadelerini kullandı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Corker ise, Donald Trump'ın Rusya'nın 2016 seçimlerine yaptığı müdahaleyi kınamayı reddetmesinin ABD'nin "enayi gibi gözükmesine" yol açtığını söyledi.

Corker, zirveyle ilgili olarak "Ülkemiz için iyi bir an değildi. Devlet Başkanı Putin için ise çok iyi bir gündü" yorumunda bulundu.

Pazartesi günkü zirvenin ardından Putin'e Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale edip etmediği sorulmuş, Putin soruya "Daha büyük bir saçmalık olamaz" diyerek yanıt vermişti. Putin, "Rus hükümeti hiçbir zaman ABD'nin içişlerine müdahale etmemiştir ve etmeyi de planlamamaktadır" demişti.

2016 seçimlerini Trump'ın kazanmasını isteyip istemediği sorusuna ise Putin, "Evet, istedim" şeklinde yanıt vermiş, bunun nedeninin Trump'ın Washington ve Moskova arasındaki ilişkilerin düzeltilmesini vaat etmesi olduğunu kaydetmişti.

Donald Trump ise basın toplantısında, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmesi için "hiçbir neden görmediğini" belirtmişti.

AP,rtr,AFP/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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