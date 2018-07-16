ABD'li siyasetçiler Trump'a ateş püskürüyor

Eski CIA Başkanı, "Vatan hainliğinden başka bir şey değil" dedi.ABD siyasetinin önde gelen birçok ismi, ABD Başkanı Donald Trump'ı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenlediği basın toplantısındaki tavrı nedeniyle sert bir dille eleştirdi. Trump'ın özellikle de 2016'daki Başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddiaları konusunda sessiz kalması tepki topladı.

Cumhuriyetçi Senatör John McCain, Trump'ın basın toplantısını "hafızalardaki en utanç verici ABD Başkanı performanslarından biri" olarak nitelendirdi.

Putin ile Trump arasındaki Helsinki zirvesinin "trajik bir hata" ve ABD Başkanlığı için "dip nokta" olduğunu söyleyen McCain, Trump'ın yalnızca "aciz" değil aynı zamanda "Putin'e karşı koymak için isteksiz" olduğunu belirtti. Trump ile Putin'in "aynı metinden konuşuyormuş gibi gözüktüklerini" ifade eden senatör, Trump'ın "bir tiranı savunmak için bilinçli bir tercih" yaptığını savundu.

Ryan'dan Trump'a yalanlama

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Rusya'nın 2016'da yapılan ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine "hiç şüphe olmadığını" ve Rusya'nın ABD ve dünyanın çeşitli yerlerinde demokrasiyi zayıflatmaya çalışmayı sürdürdüğünü söyledi.