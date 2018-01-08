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ABD’li Uzmanlardan Trump’a Nükleer Anlaşma Uyarısı

08.01.2018 20:36 | Son Güncelleme 4 saat önce

ABD’de 52 ulusal güvenlik uzmanı, Başkan Donald Trump’a İran’la nükleer anlaşmayı tehlikeye atmaması için mektup yazdı. Mektuba imza atanlar arasında ABD ordusunun emekli mensupları, Kongre üyeleri ve eski büyükelçiler var.

ABD'de 52 ulusal güvenlik uzmanı, Başkan Donald Trump'a İran'la nükleer anlaşmayı tehlikeye atmaması için mektup yazdı. Mektuba imza atanlar arasında ABD ordusunun emekli mensupları, Kongre üyeleri ve eski büyükelçiler var.

İran'ın Nükleer Silaha Erişimini Engelleme Ulusal Koalisyonu'nun kaleme aldığı mektuba imza atanlar arasında, Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun Cumhuriyetçi eski başkanı Richard Lugar, Cumhuriyetçi George Bush yönetiminde Maliye Bakanlığı yapmış olan Paul O'Neill, eski CIA Başkanı Michael Hayden ve eski Özel Kuvvetler Komutanı Amiral Eric Olson bulunuyor.

İmzacılar, İran'daki son gelişmelere bağlı olarak, şimdi ve bundan sonraki günlerde ABD'nin ulusal güvenliği için "kritik önemde” olan nükleer anlaşmaya zarar verecek adımlar atılmaması konusunda Washington'u uyardı.

Mektupta ayrıca, "İranlıların ifade özgürlüğünü ve barışçı gösteri hakkını destekliyoruz. Barışçı gösterilere karşı güç kullanımını lanetliyoruz” ifadesi kullanıldı.

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