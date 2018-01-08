ABD’li Uzmanlardan Trump’a Nükleer Anlaşma Uyarısı

ABD'de 52 ulusal güvenlik uzmanı, Başkan Donald Trump'a İran'la nükleer anlaşmayı tehlikeye atmaması için mektup yazdı. Mektuba imza atanlar arasında ABD ordusunun emekli mensupları, Kongre üyeleri ve eski büyükelçiler var.
İran'ın Nükleer Silaha Erişimini Engelleme Ulusal Koalisyonu'nun kaleme aldığı mektuba imza atanlar arasında, Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun Cumhuriyetçi eski başkanı Richard Lugar, Cumhuriyetçi George Bush yönetiminde Maliye Bakanlığı yapmış olan Paul O'Neill, eski CIA Başkanı Michael Hayden ve eski Özel Kuvvetler Komutanı Amiral Eric Olson bulunuyor.
İmzacılar, İran'daki son gelişmelere bağlı olarak, şimdi ve bundan sonraki günlerde ABD'nin ulusal güvenliği için "kritik önemde” olan nükleer anlaşmaya zarar verecek adımlar atılmaması konusunda Washington'u uyardı.
Mektupta ayrıca, "İranlıların ifade özgürlüğünü ve barışçı gösteri hakkını destekliyoruz. Barışçı gösterilere karşı güç kullanımını lanetliyoruz” ifadesi kullanıldı.
ABD askıya aldı! Resmen açıklandı
İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!
CHP'li vekiller TIR'la Ankara'ya gitti
Eski MHP'li vekilden flaş sözler! 'MHP'yi bitirmek için hareket ediyor'
Suudi Arabistan'da bu Cuma günü bir ilk yaşanacak!
Külleri eleyerek cesetlerini arıyorlar! Onlardan geriye hiçbir şey kalmadı
Olay yorum: Patron çıldırdı, kapatıyoruz!
Bisikletle takip etti! Sokak ortasında 8 yaşındaki kıza bakın ne yaptı
Gebe ineği yemeye çalışınca...
Samsung televizyon işini abarttı, kendi 'duvar'ını yaptı!
O sitelere girenlerin Bitcoin'leri uçuyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum