ABD’li Yabancı Savaşçılar: Kaçı Gitti Kaçı Döndü?

Yeni bir araştırma, Suriye ve Irak’taki aşırılık yanlısı gruplara katılmak için ülkelerini terkeden Amerikalılar’ın sadece çok azının geri döndüğünü ve ABD için büyük bir tehdit oluşturmadığını ortaya koyuyor.

George Washington Üniversitesi Aşırılık Programı’nın uzun yıllar süren çalışması sonucunda 64 Amerikalı’nın Suriye ve Irak’ta El Kaide ve IŞİD gibi örgütlerin saflarında savaştığı ya da destek verdiği belirlendi.

64 kişi gitti 12’si döndü

Araştırmada, 64 kişiden sadece 12’sinin Amerika’ya geri döndüğü ve bu kişilerin dokuzunun terör suçlarından tutuklu olarak yargılandığı bildirildi.

Çalışmayı yürüten uzmanlar, bu kişilerden hiçbirinin Amerika’yı hedef alan bir saldırı düzenlemediğini belirtiyor.

Uzmanlara göre aşırılık yanlısı gruplara katılıp, ABD’ye geri dönen kişilerin terör faaliyetlerine katılma olasılığı düşük.

Raporda, “Söz konusu örgütlere bulaşmış Amerikalılar’ın, yetkililerin bilgisi dışında ülkeye geri döndüğünü gösteren herhangi bir kanıt olmadığına” dikkat çekiliyor. Öte yandan ‘yalnız kurt’ olarak adlandırılan, yaşadıkları ülkelerde radikalleşmiş kişilerin cihatçı saldırı düzenleme olasılığının, ülke dışında söz konusu örgütlere katılıp geri dönenlerden daha yüksek olduğu belirtiliyor.