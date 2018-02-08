HABER

ABD'li yargıçtan Atilla'nın itirazına ret

08.02.2018 00:41 | Son Güncelleme

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'yı ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle suçlu bulan jürinin kararı, New York'taki mahkemenin yargıcı tarafından da doğru bulundu.

ABD'li yargıçtan Atilla'nın itirazına ret

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan Mehmet Hakan Atilla'nın New York'ta yargılandığı davada, savunma avukatlarının jüri kararına yaptığı itiraz yargıç Richard Berman tarafından reddedildi.

Berman, yayımladığı yazılı kararda, duruşma kaydını dikkatle gözden geçirdiğini ve kanıtların jürinin Atilla'yı suçlu bulması için açıkça yeterli olduğunu söyledi.

Yargıç Berman kanıtların "var olmaması veya makul bir jürinin makul şüphenin ötesinde bir suç bulabilmesi için yetersiz olması" hâlinde bu kararı bozabileceğini belirtti.

Avukatların yaptığı itiraza göre başsavcılık, Atilla'nın, yaptırımları delme planının ABD ile olan bağlantısını bildiğini kanıtlamayı başaramamıştı. Avukatlar bu nedenle de yargıçtan jürinin kararını bozmasını talep etmişti.

Atilla'nın 11 Nisan'da cezası açıklanacak

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde görülen davada 12 kişilik jüri heyeti, Atilla'yı kendisine yöneltilen altı ayrı suçlamanın beşinden suçlu bulmuştu. Atilla'nın cezası 11 Nisan'da Yargıç Berman tarafından açıklanacak.

Atilla'nın jüri tarafından suçsuz görüldüğü tek başlık, kara para aklama suçlaması olmuştu. Atilla, hakkında hazırlanan iddianamede, ABD Hazine Bakanlığı'nı dolandırmak için kumpas kurmak, Uluslararası Acil Ekonomik Güç Yasası'nı delmek için kumpas kurmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak, bankacılık sisteminde sahtekarlık yapmak için kumpas kurmak, kara para aklamak ve kara para aklamak için kumpas kurmakla suçlanıyordu.

Davada İran, Türkiye ve Makedonya vatandaşı Rıza Sarraf kendisine yöneltilen İran yaptırımlarını ihlal etme suçlamalarını kabul ederek savcılık makamı lehine tanık olarak ifade vermişti.

AP,Reuters/SSB/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'den kahreden haber: 2 şehit 11 yaralı

Afrin'den kahreden haber: 2 şehit 11 yaralı

RTÜK Çukur dizisi için harekete geçti!

RTÜK Çukur dizisi için harekete geçti!

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Gökçe Bahadır'dan sonra Aslıhan Gürbüz de makyajsız

Gökçe Bahadır'dan sonra Aslıhan Gürbüz de makyajsız

İran devlet televizyonundan skandal Türkiye haberi: Kimyasal silah kullandılar

İran devlet televizyonundan skandal Türkiye haberi: Kimyasal silah kullandılar

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

Tesla, Mars'ın yörüngesini ıskaladı! Bakın nereye doğru gidiyor

İlginizi Çekebilir

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Son dakika!Irak Kerkük yakınlarında askeri harekât başlattı

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor

Son dakika! İsrail'den Şam'a saldırı!

Son dakika! İsrail'den Şam'a saldırı!

ABD hedefte! 'Savaş her an başlayabilir'

ABD hedefte! 'Savaş her an başlayabilir'

Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!

Son dakika terör örgütü PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
IŞİD'e karşı savaşan İngiliz'e 'terör' suçlaması

IŞİD'e karşı savaşan İngiliz'e 'terör' suçlaması

En soğuk gün ilan edildi! 5 kişi donarak öldü

En soğuk gün ilan edildi! 5 kişi donarak öldü

Tecavüz mağduru genç kız duruşmadan bir gün önce intihara teşebbüs etti

Tecavüz mağduru genç kız duruşmadan bir gün önce intihara teşebbüs etti

ABD'den flaş savaş açıklaması!

ABD'den flaş savaş açıklaması!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

Gece yarısı sıcak gelişme: Esad PYD'yi ABD Esad'ı vurdu!

Senato Liderleri İki Yıllık Bütçe Planı Üzerinde Uzlaştı

Senato Liderleri İki Yıllık Bütçe Planı Üzerinde Uzlaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.