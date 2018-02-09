ABD'li yetkili: Tillerson Afrin konusunda Ankara'ya baskı yapacak

ABD'li yetkililere göre, Tillerson'ın Ankara temasları "zorlu geçecek".Üst düzey bir ABD'li yetkilinin Reuters'a verdiği bilgiye göre, önümüzdeki hafta Ankara'yı ziyaret edecek olan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Afrin harekâtını dizginlemesi için Türkiye'ye baskı yapacak.

Tillerson'ın 11-16 Şubat tarihleri arasında planlanan Türkiye, Ürdün, Lübnan, Mısır ve Kuveyt'i kapsayan gezisi hakkında gazetecilere bilgi veren yetkili, her durakta zorlu görüşmeler olacağını belirtti. Ankara ziyaretine özellikle dikkat çeken yetkili, "Afrin'deki operasyonları konusunda ve Suriye'nin kuzeyindeki sınır hattı boyunca itidalli olmalarını isteyeceğiz. Zorlu bir görüşme olacak" dedi.

Türkiye-ABD ilişkilerine değinen dışişleri yetkilisi, "Zor bir dönem. Söylemler sert. Türkler öfkeli ve bu onlarla iş yapmanın zor olduğu bir dönem. Ancak inanıyoruz ki temelde hâlen ortak çıkarlarımız var" diye konuştu.

Türkiye YPG'ye destek nedeniyle tepkili

NATO müttefiki Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler; Suriye politikası, özellikle de YPG nedeniyle gergin durumda. Washington'ın, Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü YPG'yi IŞİD'le mücadele adına silahlandırması Ankara'nın tepkisini çekiyor. 20 Ocak'tan bu yana YPG'nin kontrolünde olan Afrin'e askeri harekât düzenleyen Türkiye, ABD'nin bölgeye silah desteğini kesmesini istiyor.