ABD'li yetkili: Türkiye'yle iş yapmak için zorlu bir dönem

ABD'li bir yetkili, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye'ye yapacağı ziyarette Afrin'deki operasyonunda itidal çağırısı yapmak da dahil zorlu konuları gündeme getireceğini söyledi.
Reuters Haber Ajansı'na konuşan ve adı açıklanmayan yetkili aynı zamanda "Türkiye'nin söylemi sert ve Tillerson'un görüşmeleri zorlu geçecek. Bu. Türkiye'yle iş yapmak açısından zorlu bir dönem" diye konuştu.
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