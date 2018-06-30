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ABD'li yetkililer: Kuzey Kore bizi kandırdı

30.06.2018 15:14 | Son Güncelleme

ABD istihbarat servislerinin son analizini değerlendiren üst düzey yetkililer, Kuzey Kore'nin ABD'yi kandırdığını düşünüyor.

ABD'li yetkililer: Kuzey Kore bizi kandırdı

Analizlere göre, Kuzey Kore pek çok gizli tesiste nükleer silah için yakıt üretimini artırdı.ABD istihbarat servisleri, Kuzey Kore'nin bir yandan nükleer müzakerelerde uzlaşı ararken diğer yandan da son aylarda pek çok gizli tesiste nükleer silah için yakıt üretimini artırdığına inanıyor.

NBC News'in ABD yetkililerine dayandırdığı haberinde, son istihbarat analizinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmesinin ardından attığı "Artık Kuzey Kore kaynaklı bir nükleer tehdit yok" şeklindeki Tweet'i ile örtüşmediği kaydedildi.

Kimliği açıklanmayan beş ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre, Kuzey Kore son aylarda, nükleer silah için gerekli zenginleştirilmiş uranyum üretimini hızlandırdı.

ABD'li yetkililer ayrıca Kuzey Kore'nin Yongbyon'daki nükleer yakıt üretim tesisi dışında birden fazla tesisi bulunduğuna inanıyor. NBC'ye konuşan yetkililerden biri, "ABD'yi kandırmaya çalıştıkları yönünde kesin kanıt var" dedi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, "görüşme öncesi Kuzey Kore'nin nükleer ve füze testlerini iptal etme kararının beklenmedik olduğunu ve iki tarafın görüşmesi gerçeğinin de olumlu bir adım olduğunu" söylese de "Tesis sayısı, silah sayısı ve füze sayısı konusunda bize yönelik aldatmaca devam ediyor. Yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kaliforniya Middlebury Enstitüsü Uzak Asya Nükleer Silahları Önleme Programı Direktörü Jeffrey Lewis, NBC haberinde "iki bomba" bulunduğunu söyledi.

Lewis, "Bu değerlendirmede birden fazla gizli tesis olduğu belirtiliyor. Bu da en az üç tesis olduğu anlamına gelir" dedi. Haberin istihbarat servislerinin, Kuzey Kore'nin bir ya da birden fazla tesisini kapatmaya niyeti olmadığı görüşünde olduğunu ortaya koyduğunu söyleyen Lewis, "Bu iki etkeni bir araya getirirsek, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınma programının bir parçası olarak bazı tesisleri kapatıp bazılarını tutma niyetinde olduğu sonucunu çıkarabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore, zirvede, "Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması için çalışmayı" kabul etmişti. Ancak Kim ve Trump tarafından imzalanan ortak bildiri, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarını ne zaman ve nasıl teslim edeceği konusunda ayrıntı verilmemişti.

CIA habere ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Beyaz Saray da NBC'nin açıklama talebine yanıt vermedi.

Reuters/BS,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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