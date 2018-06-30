ABD'li yetkililer: Kuzey Kore bizi kandırdı

Analizlere göre, Kuzey Kore pek çok gizli tesiste nükleer silah için yakıt üretimini artırdı.ABD istihbarat servisleri, Kuzey Kore'nin bir yandan nükleer müzakerelerde uzlaşı ararken diğer yandan da son aylarda pek çok gizli tesiste nükleer silah için yakıt üretimini artırdığına inanıyor.

NBC News'in ABD yetkililerine dayandırdığı haberinde, son istihbarat analizinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşmesinin ardından attığı "Artık Kuzey Kore kaynaklı bir nükleer tehdit yok" şeklindeki Tweet'i ile örtüşmediği kaydedildi.

Kimliği açıklanmayan beş ABD'li yetkiliye dayandırılan habere göre, Kuzey Kore son aylarda, nükleer silah için gerekli zenginleştirilmiş uranyum üretimini hızlandırdı.

ABD'li yetkililer ayrıca Kuzey Kore'nin Yongbyon'daki nükleer yakıt üretim tesisi dışında birden fazla tesisi bulunduğuna inanıyor. NBC'ye konuşan yetkililerden biri, "ABD'yi kandırmaya çalıştıkları yönünde kesin kanıt var" dedi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili, "görüşme öncesi Kuzey Kore'nin nükleer ve füze testlerini iptal etme kararının beklenmedik olduğunu ve iki tarafın görüşmesi gerçeğinin de olumlu bir adım olduğunu" söylese de "Tesis sayısı, silah sayısı ve füze sayısı konusunda bize yönelik aldatmaca devam ediyor. Yakından takip ediyoruz" şeklinde konuştu.