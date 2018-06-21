ABD’lilerin Uluslararası İlişkilere İlginç Bakışı

Associated Press haber ajansı ve NORC Kamu Yönetimi Merkezi’nin yaptığı bir anket uluslararası ilişkilerde Amerikalılar’ın yeni ve farklı bir bakışını ortaya koydu.

Ankete göre, Amerikalılar, Beyaz Saray’ın önümüzdeki yılda İngiltere ve Kanada gibi geleneksel müttefikler yerine Kuzey Kore ve Rusya gibi “düşman” sayılan ülkelerle ilişkilerini geliştirebileceğini düşünüyor.

Amerikalılar’ın yüzde 46’sı gelecek yıl ülkenin geleneksel müttefikleriyle ilişkilerinin kötüye gitmesini beklerken yalnızca yüzde 20’si ilişkilerin ilerlemesini bekliyor. Aynı zamanda geleneksel olarak “düşman” görülen ülkelerle ilişkilerin gelişeceğini düşünenler yüzde 40 oranında.

Ankete göre genele bakıldığında Amerikalılar’ın ülkenin küresel duruşu konusundaki bakış açısı kötümser. Katılımcıların neredeyse yarısı daha kötüye gidiş beklerken dörtte biri ilerleme öngörüyor.

“Trump’ın destek oranı yüzde 41”

Anket genelinde Donald Trump’ın başkan olarak yaptıklarını destekleyenlerin oranı yüzde 41, desteklemeyenlerin oranıysa yüzde 57. Bu oran Mart ayından bu yana değişmedi.