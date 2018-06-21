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ABD’lilerin Uluslararası İlişkilere İlginç Bakışı

21.06.2018 19:10 | Son Güncelleme

Ankete göre, Amerikalılar, Beyaz Saray’ın önümüzdeki yılda İngiltere ve Kanada gibi geleneksel müttefikler yerine Kuzey Kore ve Rusya gibi “düşman” sayılan ülkelerle ilişkilerini geliştirebileceğini düşünüyor

ABD’lilerin Uluslararası İlişkilere İlginç Bakışı

Associated Press haber ajansı ve NORC Kamu Yönetimi Merkezi’nin yaptığı bir anket uluslararası ilişkilerde Amerikalılar’ın yeni ve farklı bir bakışını ortaya koydu.

Ankete göre, Amerikalılar, Beyaz Saray’ın önümüzdeki yılda İngiltere ve Kanada gibi geleneksel müttefikler yerine Kuzey Kore ve Rusya gibi “düşman” sayılan ülkelerle ilişkilerini geliştirebileceğini düşünüyor.

Amerikalılar’ın yüzde 46’sı gelecek yıl ülkenin geleneksel müttefikleriyle ilişkilerinin kötüye gitmesini beklerken yalnızca yüzde 20’si ilişkilerin ilerlemesini bekliyor. Aynı zamanda geleneksel olarak “düşman” görülen ülkelerle ilişkilerin gelişeceğini düşünenler yüzde 40 oranında.

Ankete göre genele bakıldığında Amerikalılar’ın ülkenin küresel duruşu konusundaki bakış açısı kötümser. Katılımcıların neredeyse yarısı daha kötüye gidiş beklerken dörtte biri ilerleme öngörüyor.

“Trump’ın destek oranı yüzde 41”

Anket genelinde Donald Trump’ın başkan olarak yaptıklarını destekleyenlerin oranı yüzde 41, desteklemeyenlerin oranıysa yüzde 57. Bu oran Mart ayından bu yana değişmedi.

Anket, Kuzey Kore’yle yapılan görüşmelerin Trump’ın elini güçlendirdiğini gösteriyor. Amerikalılar’ın yüzde 55’i başkanın bu konudaki diplomatik çabalarını takdir ettiğini söylerken yüzde 43’ü müttefikleriyle ilişkileri ele alma biçimini ve ticaret konusundaki tutumunu destekliyor.

AP-NORC’un yeni anketi Trump’ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la görüşmesinin ardından ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yla ticaret politikası konusunda yaşanan tartışmanın ardından yapıldı. Trump yönetiminin göçmen çocukların ailelerinden ayrılması uygulaması nedeniyle eleştirildiği dönemde de katılımcılara sorular yöneltildi.

“Amerikalılar kötümser”

10 Amerikalı’dan neredeyse 6’sı ülkenin kötü yönde ilerlediğini düşünüyor. Yüzde 45’i ise işlerin gelecek yıl daha kötüye gideceğini düşünüyor. Yalnızca yüzde 30 ülkenin daha iyiye gideceğine inanıyor.

Ekonominin gelecek yıl daha iyiye gideceğini düşünenlerin oranı yüzde 36’yken kötüye gideceğini düşünenlerin oranı yüzde 31. Kendi kişisel ekonomik durumlarının daha iyiye gideceğini düşünenlerin oranı yüzde 37 iken tam tersini düşünenlerin oranı yüzde 17.

Partilere göre görüşler değişiyor

Amerikalılar’ın görüşlerinde partilere göre büyük farklılıklar var. Cumhuriyetçiler’in yüzde 59’u ülkede işlerin iyi yönde gideceğini düşünürken Demokratlar’ın yüzde 69’u kötüye gidiş bekliyor.

Bu durum dış politikaya da yansıyor. Cumhuriyetçiler’in yüzde 57’si Amerika’nın dünyadaki duruşunun gelecek yıl daha iyi olacağını düşünürken Demokratlar’ın yüzde 75’i daha kötü olacağını düşünüyor.

Cumhuriyetçiler’in yüzde 52’si kişisel ekonomik durumlarının gelişmesini beklerken Demokratlar’ın yalnızca yüzde 29’u bu şekilde düşünüyor.

Müttefiklerle ilişkilere bakıldığında Demokratlar ilişkilerin bozulacağını düşünürken Cumhuriyetçiler’in görüşleri daha karışık. Cumhuriyetçiler’in yüzde 40’ı müttefiklerle ilişkilerin gelişmesini beklerken yüzde 44’ü aynı kalmasını bekliyor.

Geleneksel olarak düşman kabul edilen ülkelerle ilişkilere bakıldığında Cumhuriyetçiler’in çoğu bu ilişkilerin düzelmesini beklerken Demokratlar’ın yüzde 37’si ilişkilerin kötüye gitmesini ve yüzde 40’ı aynı kalmasını bekliyor.

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