ABD’nin Afganistan’da Barış Arayışları

Afganistan’daki ABD birliklerinin komutanı General John Nicholson, Taleban’la barış görüşmeleri beklentilerini dile getirmeye başladı. ABD’li yetkililer Taleban’ın 16 yıllık savaşın sonuçsuzluğundan yorulduğunu savundu.
Koalisyonda yer alan 14 bin ABD askerini komuta eden General Nicholson, Taleban’ın iki yıl önce kesin bir dille reddettiği barış görüşmelerinden bir sonuç çıkmasının yıllar alabileceğinin farkında olduklarının altını çizdi.
Nicholson’ın barış görüşmeleri ile ilgili açıklamaları, Trump yönetiminin savaş çabalarına ve ilkbaharla başlayacak çatışmalara yeni kaynaklar ayırmasının ardından geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki karışıklık ve diplomatik çabaların etkinliğinin ve derinliğinin sorgulanması da, bu açıklamayı önemli hale getiriyor.
Afganistan’da güvenliğin çok zayıf olması nedeniyle Temmuz ayında planlanan meclis seçimlerinin sonbahara kaydırılması da gündemde. General John Nicholson, Trump’ın Pakistan’a, Taleban bağlantılı militanlara verdiği desteği kesmesi yönündeki baskısının henüz kesin sonuçları olmadığını belirtti.
ABD yönetiminin 2001’den bu yana yürüttüğü en uzun savaşından Taleban güçlenerek çıktı. Örgüt bugün savaşın 17’nci yılında daha fazla Afganistan toprağını denetimi altına aldı.
ABD'nin Afganistan'daki Hava Operasyonları Direktörü Tuğgeneral Lance Bunch, Taleban’ın uyuşturucu ticareti ve yasadışı madencilik gibi kaynaklardan her yıl en az 300 milyon dolar gelir sağladığını söyledi.
Taleban, Afgan lider Eşref Gani’nin koşulsuz barış müzakeresi teklifine yanıt vermedi. Örgüt daha önce sadece Washington ile masaya oturacakları mesajını vermişti. Ancak ABD’nin tavrı Taleban’ın Afgan liderlerle görüşmesi yönünde.
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