ABD’nin Afganistan’da Barış Arayışları

Afganistan’daki ABD birliklerinin komutanı General John Nicholson, Taleban’la barış görüşmeleri beklentilerini dile getirmeye başladı. ABD’li yetkililer Taleban’ın 16 yıllık savaşın sonuçsuzluğundan yorulduğunu savundu.

Koalisyonda yer alan 14 bin ABD askerini komuta eden General Nicholson, Taleban’ın iki yıl önce kesin bir dille reddettiği barış görüşmelerinden bir sonuç çıkmasının yıllar alabileceğinin farkında olduklarının altını çizdi.

Nicholson’ın barış görüşmeleri ile ilgili açıklamaları, Trump yönetiminin savaş çabalarına ve ilkbaharla başlayacak çatışmalara yeni kaynaklar ayırmasının ardından geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki karışıklık ve diplomatik çabaların etkinliğinin ve derinliğinin sorgulanması da, bu açıklamayı önemli hale getiriyor.

Afganistan’da güvenliğin çok zayıf olması nedeniyle Temmuz ayında planlanan meclis seçimlerinin sonbahara kaydırılması da gündemde. General John Nicholson, Trump’ın Pakistan’a, Taleban bağlantılı militanlara verdiği desteği kesmesi yönündeki baskısının henüz kesin sonuçları olmadığını belirtti.