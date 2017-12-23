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ABD'nin ardından İsrail de ayrılıyor

DÜNYA HABERLERİ | 23.12.2017 02:59 | Son Güncelleme 22 saat önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ndeki (UNESCO) daimi temsilcisine İsrail'in UNESCO'dan çekileceğini resmi olarak bildirmesi talimatı verdiği bildirildi.

ABD'nin ardından İsrail de ayrılıyor

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, örgütteki daimi temsilcisi Carmel Shama Hacohen'e İsrail'in UNESCO'dan gelecek yıl çekileceğini resmi olarak bildirmesi talimatı verdi.

UNESCO, 18 Ekim 2016’da aldığı kararla Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın "Yahudilikle bir bağının olmadığını" ilan etmişti.

Netanyahu, Ekim 2017'de yaptığı yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanlığına "ABD'nin benzer kararına paralel olarak UNESCO'dan çekilmek için hazırlık yapılması" talimatı verdiğini belirtmişti.

BM'DE NELER YAŞANDI?

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, dün BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen yapılan oylamada 9'a karşı 128 oyla kabul edilmiş, oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı.

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ABD'nin ardından İsrail de UNESCO'dan ayrılıyor

ABD'nin ardından İsrail de UNESCO'dan ayrılıyor

ABD UNESCO'dan çekilme kararı aldı

ABD UNESCO'dan çekilme kararı aldı

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
ağlayıp küsecekseniz oynamayalım ama
bak hele sen şu yahudilere yok mu şöyle çıkacak bir babayiğit ülke şu israil ürünlerine boykot edelim diyecek sadece bunu söylemeleri bile bu yahudileri tedirgin etmeye yeter yağmasada gürlemesi yeter onlara
karalar bağladı. israilin çunesco dan çekileceğinin yasını tutuyor. hatta zaman zaman kusuyor.
israilli firmalara kazandırdığımız her bir kuruş, filistinlilere ve müslüman ülkelere ateş kurşun bomba olarak geri dönüyor.kur'an-ı kerimde anlatıldığı gibi Allah bunları firavunun elinden kurtariyor.bunlar bir süre sonra kemikten çöpten yaptıkları buzağı şeklindeki puta tapiyorlar.Allah bunları suretini gösterse bunlar yine sapkınlıktan vazgeçmezler
Yazık yahu ayrıldıklarına ben çok üzüldüm bu eli maşalıların
Pislikler temizleniyor
ne güzel 2 it gidiyor rahat eder unesco
isabet olur pislikler temizlenmiş olur fakir ülkelere 3 kuruş para vermekle onlara emredeceklerini mi sanıyor bu deyyuslar
cehennemin dibine kadar yolunuz var terörist devlet
ISRAIL mümkünse soyunu sopunu abd topraklarına yerleştir holokost yalanınız batsin:::)))
İsrail dediğin amerikanın eyaleti zaten
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