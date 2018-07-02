ABD’nin Başlattığı Ticaret Savaşı Küreselleşiyor

Amerika’nın başlattığı ticaret savaşı küresel bir savaşa dönüşüyor.

Amerika Cuma gününden başlayarak 34 milyar dolarlık Çin bandrollü ürüne ek gümrük vergisi getireceğini açıkladı ve muhtemelen aynı gün Çin hükümeti aynı şekilde reaksiyon verecek. Çin hükümeti Başkan Trump’ın bu uygulamasına karşılık olarak başta soya fasulyesi olmak üzere tüm Amerikan tarım ürünlerine gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı.

Diğer yandan Pazar günü Kanada Amerika’ya 12,5 milyar dolarlık ek gümrük vergisi uygulamaya başladı, bu karar Amerika’nın Kanada’ya uygulayacağını açıkladığı çelik ve alüminyuma ek gümrük uygulamasına misilleme olarak alındı.

Avrupa Birliği, Başkan Trump’un Avrupa’dan gelen ürünlere uygulayacağını açıkladığı ek gümrük vergilerine misilleme olarak iki hafta önce Amerikan ürünlerine 3,4 milyar dolar gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Bu ürünler arasında viskiden motosiklete, yerfıstığından böğürtlene kadar birçok ürün bulunuyordu. Avrupa Birliği Cuma günü ABD Ticaret Bakanlığı’na bir uyarı gönderdi. Uyarıda eğer Başkan Trump’ın tehditleri gerçekleşirse Avrupa Birliği’nin 294 milyar dolarlık Amerikan ürününe ek vergi uygulamayı planladıklarını belirtiyor yetkililer. Avrupa Birliği baş ekonomisti Holger Schmieding Cuma günü yaptığı basın toplantısında “Avrupa Birliği Başkan Trump’un kabadayılığından korkmuyor” şeklinde bir uyarıda bulundu.